尼莎颱風最快今生成 氣象局不排除同步發海警

尼莎颱風今白天到傍晚若成颱將同步發海警，氣象局表示，明起全台有雨。（圖：取自氣象局網站）

2022/10/15 11:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕西北太平洋上昨日原有1個輕度颱風與2個熱帶性低氣壓，不過今日上午8點，輕度颱風桑卡已減弱為熱帶性低氣壓，原位於關島附近的熱帶性低氣壓也已經消失，但唯一會對台灣造成影響的熱帶性低氣壓TD23，目前仍位於菲律賓東方海面，持續以每小時23公里速度向西前進。中央氣象局預報員曾昭誠表示，TD23今日白天到傍晚都有機會發展成輕度颱風尼莎，並於成颱時同步發布海上颱風警報。

曾昭誠表示，受到TD23或是尼莎颱風的外圍環流影響，今日基隆北海岸、東北部、東半部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。明天東北季風增強，還可能跟颱風外圍環流形成共伴效應，雨勢會更加明顯，明、後兩天桃園以北、東半部有局部大雨或豪雨發生機率，東北部尤其是宜蘭會有局部豪雨等級以上降雨發生，其他地區及澎金馬也是有短暫與，基本上就是全台有雨。

下週二、下週三東北季風持續影響，曾昭誠說，各地氣溫較涼，桃園以北、東半部仍有局部短暫雨發生，尤其在基隆北海岸、宜蘭、大台北山區會有局部較大雨勢，東南部地區也會有零星降雨，其他地方則轉為多雲的天氣。下週四東北季風減弱，各地氣溫回升，不過在迎風面的桃園以北、東北部、東半部仍有局部短暫雨。下週五又會有另一波水氣南下，主要還是以迎風面的北部、東北部、東半部降雨為主。

氣溫方面，曾昭誠表示，今、明兩天溫度類似，北部在22度至25度，中南部高溫還有30度左右，低溫約在23度至25度。下週一東北季風增強後，溫度會明顯下降，北部大約在18度至21度左右，且持續到下週三；中南部高溫下降至23度至25度左右，低溫約20度至22度，不過中南部在下週三就會回溫，高溫可回到25度至28度左右。

氣象局表示明起全台有雨。（圖：氣象局提供）

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