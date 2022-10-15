盧秀燕是更強「母雞」？蔣萬安：我們都是選戰一份子

國民黨台北市長候選人蔣萬安（左二）前往內湖737市場拜票，並與民眾合照。（蔣萬安競選辦公室提供）

2022/10/15 11:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安今日下午將赴台中，與台中市長盧秀燕合體，頗有互相拉抬意味，盧秀燕明日將北上替國民黨北市議員站台助選，對此蔣萬安今上午在內湖737市場拜票受訪時強調，「我們就是這場選戰團隊的一份子、我們就是打一場團體戰」，每一個支持力量都非常歡迎。

蔣萬安上午前往陪同黨籍北市議員闕枚莎，到737市場掃街拜票，拜票前接受媒體訪問。被問到下午到台中跟盧秀燕合體是市政交流還是互相拉抬、未來是否邀請盧到台北輔選？蔣萬安說，盧秀燕在他在立法院過去的前輩，也是他過去併肩作戰的好同事。

蔣萬安稱讚，盧秀燕過去4年台中治理成績都得到市民肯定，在每一次民調跟媒體所作的六都評比，台中市不管市政推動或市民滿意度都得到極高的肯定，所以未來在城市治理、施政規劃上面，一定會跟盧秀燕好好相互交流、請益，共同目標讓市民安居樂業，生活越來越好。

媒體問起盧秀燕明天將北上助功「小雞」黨籍北市議員，是否是更強「超級母雞」？蔣萬安強調，「我們就是這場選戰團隊的一份子，我們就是打一場團體戰」，每一個支持力量都非常歡迎，共同目標就是面對年底縣市長選舉，大家將席次極大化，讓縣市長、提名的議員跟基層里長都能夠全壘打。

前高雄市長韓國瑜最近幫許多人站台輔選，本月20日將與蔣萬安同台出席黨籍北市議員秦慧珠競選總部成立活動，韓流能否再次崛起？蔣萬安僅表示，選舉就是爭取各方支持的力量，他也非常感謝每一份鼓勵跟支持，也歡迎各界的加油打氣。

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