雄風丶天弓機動飛彈車有如「聯合國」 部隊憂心後勤維保混亂

海軍海鋒大隊發射雄風三型飛彈。（圖：國防部提供）

2022/10/15 10:39

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部現正執行海空戰力提升計畫，並量產天弓三型丶雄三及增程雄三等各式飛彈，同時採機動部署為原則，機動飛彈車組的需求相當大，但根據資深軍方人士透露，現正使用中的海空軍機動飛彈車組，車輛品牌不一，甚至有同一武器系統卻先後採用不同品牌車輛的情況出現，飛彈部隊的機動飛彈車組有如「聯合國」一般，造成後勤丶保養及補給維修上的困擾。

他表示，陸海軍三軍的機動飛彈車組，都是由中科院採購而撥交，過去中科院撥交來什麼飛彈車，部隊就用什麼車，目前已有同一飛彈部隊單位使用不同廠牌飛彈車的情況，今年開始三軍飛彈要快速丶大量生產，希望日後撥交給部隊的機動飛彈車組，能夠簡化車種，不要搞的太複雜。

軍方在去年進行備展示時，曾公開展示「機動飛彈車組」與「機動雷達車組」，「機動飛彈車組」是由飛彈發射車、射控指管車、維星（衛星通訊）車、通信中繼車組成，而「機動雷達車組」包括有天線裝備車、作業車、微波車、維星車。

據了解，海軍海鋒大隊為雄風二型丶三型反艦飛彈系統採用的機動飛彈車組，均為商規車輛，光是車輛的品牌就有DAF丶大宇以及賓士等三家，而空軍防空部為天弓系列防空飛彈系統採用的飛彈車組，則有MAN丶賓士等廠牌。由於即將量產的增程型雄三飛彈丶增程型弓三飛彈以及尚未曝光的「雲峰Ⅱ型」高空高速巡弋飛彈，體積比現行飛彈都來的巨大，無法以現有的機動飛彈車來承載，屆時又將採購新一批的機動飛彈車組。

中科院今天對此表示，中科院於103年轉型行政法人之前，車輛採購係依軍種作戰需求及政府採購法，以規格公開招標，衍生車輛品牌多、維保不易的問題，確實造成軍種困擾。

中科院說，轉型後近10年來載具需求增加，車輛滿足軍種作戰需求及武器系統性能，並遵國防部指導，務須考量後勤維修及補保一致性，以減輕軍種維保負擔，因此同系列武器系統之車輛會採購相同品牌，例如海鋒大隊（雄風飛彈）發射車即為一例，將在國防部商車商維政策指導下，逐步解決車輛後勤維保問題。

天弓三型飛彈射擊畫面。（圖：取自中科院網站）

去年國慶典禮時，天弓三型飛彈發射車通過觀禮台。 （資料照）

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