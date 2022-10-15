陳時中反問「希望不要買到疫苗最好？」蔣萬安再批護航高端

國民黨台北市長候選人蔣萬安今持續跑行程。（記者王藝菘攝）

2022/10/15 10:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕審計部報告指出衛福部採購疫苗未依照「採購法」辦理，國民黨台北市長候選人蔣萬安認為是「護航高端被認證」，民進黨台北市長候選人陳時中昨反問，「是希望不要買到疫苗最好？」蔣萬安今上午前往內湖737市場拜票受訪時批評，陳時中護航高端護航到不知所云，做任何事情都要照起工、照步來，才會得到人民的信任。

蔣萬安還批評，陳時中在購買高端整個過程充滿疑團，並沒有遵照國際標準，但創造全世界唯一免疫橋接，當然引起國人疑慮，當全世界在搶購BNT、莫德納的時候，只有陳時中在搶高端，尚未解盲就急著簽約，甚至現在有可能將近175萬劑疫苗要銷毀，這是人民無法接受的。

媒體人羅友志昨錄製中天節目時，因不滿節目不斷謾罵陳時中，表示不願多談、應回歸到政策辯論，錄影到一半還拔麥離去。蔣萬安也被問到此事時表達認同，表示希望選舉回歸到相關政策的討論，理性、就事論事，這個才是市民朋友的期待。

陳時中今日下午前往信維整宅大樓，外界解讀是拔樁藍營選票？蔣萬安表示，大家都關心台北市未來發展，包括公辦都更相關政策推動、整宅如何改建，他覺得都是好事。

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