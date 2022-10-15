藍營推侯友宜當火車頭拉抬北桃聲勢 企圖攻取北台灣

選戰倒數，國民黨將訴求決戰1000萬人口大台北地區生活圈，由新北市長侯友宜扮演火車頭，拉抬台北市與桃園市的選舉聲勢。（資料照）

2022/10/15 10:15

〔記者施曉光／台北報導〕為了光復北台灣，今年直轄市、縣市長選舉對藍營而言，台北市、桃園市成為重中之重，因此在選戰最後倒數階段，國民黨將訴求決戰1000萬人口大台北地區生活圈，由新北市長侯友宜扮演火車頭，拉抬台北市與桃園市的選舉聲勢。

對於前高雄市長韓國瑜最近復出輔選，並掛名國民黨中央助選團副團長，外界關注韓國瑜是否成為藍軍領頭羊，國民黨中央為了避免外界與2024大選做聯想，刻意淡化中央助選成員角色。

黨內人士強調，雖然韓國瑜也是黨內人氣指標，但這次選舉應該是由侯友宜與台中市長盧秀燕扮演領頭羊的角色，中央黨部會尊重各縣市長候選人的規劃，自行決定是否邀約韓國瑜，韓做為中央助選團成員之一，只要任何一位侯選人想邀請他站台，黨部會提供聯繫方式給各陣營自行提出邀請。

國民黨主席朱立倫日前受訪時，面對媒體提及韓國瑜是否會扮演母雞的角色，則稱國民黨每一位輔選人士都是重要的助選員，並強調國民黨現在最強的母雞是侯友宜與盧秀燕。

國民黨文傳會主委洪孟楷指出，這次選舉國民黨中央負責主辦4場透過電視台全程實況轉播的4場大型造勢活動，除了昨晚在台中市的「十全十美」造勢外，還有11月12日在新北市舉辦的「六都市長合體」，11月19日選前黃金週在桃園市舉辦的「北北基桃四縣市合體」，以及11月25日在台北市的「選前之夜」造勢。

他強調，今年選舉對國民黨來說，台北市與桃園市是重中之重，因此11月19日的「北北基桃四縣市合體」造勢將會強調大生活圈概念，同時由於10月22日桃園市長候選人張善政會先舉辦北桃園大造勢，並已確定盧秀燕、侯友宜將連袂出席，因此黨中央規劃1119造勢要與1022造勢有所區隔，將訴求決戰1000萬人口大台北地區生活圈，由侯友宜扮演火車頭，全力拉抬台北市與桃園市選情。

隨選戰逐漸進入短兵相接的階段，國民黨的文宣品也將大量出爐，包括彙整22位藍營直轄市、縣市長候選人精華政見的全國性通用共同文宣，將附上各候選人聯絡電話與地址，採取三摺頁、A3大小的紙本文宣形式，總計10萬份，已經印製完成，下週就會發送至全國22個地方黨部與直轄市、縣市長參選人競選總部供民眾取閱。

此外，洪孟楷指出，主打過去擔任防疫指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中疫苗政策疏失全紀錄的L夾文宣小物，近日也將出爐，會在各地隨機發送，已經印製完畢的「民進黨幹話撲克牌」，民眾只要捐款100元以上，即可獲贈一副。

洪孟楷並表示，除傳統的平面文宣，國民黨下週將擇日召開記者會，宣傳電商平台推出的競選小物產品，在選舉最後階段還要推出棒球外套，類似過去選舉推出的飛行夾克，做為藍軍候選人的戰袍，棒球外套的設計概念延續828全代會造勢，即每一位縣市長候選人都是強棒，未來造勢活動上大家都穿上棒球外套，以形塑團結氛圍。

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