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    防疫1000天》蘇貞昌：路還很長病毒不斷變異 還有更毒的口舌是非

    中央流行疫情指揮中心成立第1000天，經歷多次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，行政院長蘇貞昌（中）今天表示，我國國境開放了，但疫情還沒有結束、路還很長，「未來要面對不斷變異的病毒株，還有比病毒更毒的口舌是非」。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心成立第1000天，經歷多次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，行政院長蘇貞昌（中）今天表示，我國國境開放了，但疫情還沒有結束、路還很長，「未來要面對不斷變異的病毒株，還有比病毒更毒的口舌是非」。（指揮中心提供）

    2022/10/15 09:49

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心成立第1000天，經歷多次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，行政院長蘇貞昌今天表示，我國國境開放了，但疫情還沒有結束、路還很長，「未來要面對不斷變異的病毒株，還有比病毒更毒的口舌是非」。

    蘇貞昌今天出席指揮中心舉辦的防疫1000天回顧，他表示，這病毒起於中國武漢病肆虐全球，台灣距離中國最近，本來被認為受害會最慘，但我們最早登機檢疫並成立指揮中心，成立一千天要感謝所有夥伴、全體同胞齊心合力走到這一步。

    蘇貞昌說，面對不斷變化的病毒，從疫情指揮中心到機場、到社區、到菜市場、到國境之南，不只要準備口罩、疫苗、藥物、快篩、防護衣物，從總統主持國安會議、行政院院會、防疫會議，大大小小的分組會議，「一路走來何止千錘百鍊，更是千錘百萬鍊」。

    蘇貞昌說，台灣的韌性就是本來被全世界認為會被疫情害最慘的國家，卻被認為做到最好，還拚出了11年來最好的經濟，還能分享給國人，我們要謝天、謝地、謝人。蘇貞昌說，雖然國境開放了，但疫情還沒有結束，路還很長，還得面對未來超過一千天的每一天，要面對不斷變異的病毒，「還有比病毒更毒的口舌是非」，我們要告訴國人，未來要更加平安幸福，「台灣是我的家、我的國家」。

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    行政院長蘇貞昌（左2）今天表示，我國國境開放了，但疫情還沒有結束、路還很長，「未來要面對不斷變異的病毒株，還有比病毒更毒的口舌是非」。（指揮中心提供）

    行政院長蘇貞昌（左2）今天表示，我國國境開放了，但疫情還沒有結束、路還很長，「未來要面對不斷變異的病毒株，還有比病毒更毒的口舌是非」。（指揮中心提供）

    總統蔡英文和行政院長蘇貞昌15日出席COVID-19防疫1000天活動。（記者劉信德攝）

    總統蔡英文和行政院長蘇貞昌15日出席COVID-19防疫1000天活動。（記者劉信德攝）

    總統蔡英文和行政院長蘇貞昌15日出席COVID-19防疫1000天活動。（記者劉信德攝）

    總統蔡英文和行政院長蘇貞昌15日出席COVID-19防疫1000天活動。（記者劉信德攝）

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