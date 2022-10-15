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    回顧防疫1000天 王必勝透露最後悔「這件事」

    今天是中央流行疫情指揮中心成立第1000天，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今天到指揮中心聽取指揮官王必勝做疫情簡報。（指揮中心提供）

    今天是中央流行疫情指揮中心成立第1000天，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今天到指揮中心聽取指揮官王必勝做疫情簡報。（指揮中心提供）

    2022/10/15 09:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情緩慢降溫，今天是中央流行疫情指揮中心成立第1000天，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今天到指揮中心聽取指揮官王必勝做疫情簡報。王必勝今天回顧防疫歷程開玩笑說：「最後悔的是前年去武漢撤僑時沒穿尿布，那是很痛苦很難忘的經驗。」防疫1000天經過千錘百鍊，但防疫尚未結束。

    王必勝說，疫情分作三階段，第一階段是阻斷傳播期，阻斷武漢原始株和Alpha變異株，之後是提升免疫期，為民眾接種疫苗，第三時期是與病毒共存，因Omicron變異株出現，世界各國今年起都傾向與病毒共存，我國在今年4月起也開始「新台灣模式」，與疫情共存。

    王必勝說，我國在疫情前兩年沒有病例的時間非常多，讓民眾可以在最少限制下生活。2020年有252天本土零確診，去年5月爆發Alpha變異株本土疫情後，經歷一段防疫，在108天後重新歸零。

    王必勝笑說，2020年他搭專機去中國武漢撤僑，最後悔的是沒聽同仁建議穿上尿布，這實在很痛苦。當時撤僑人員須穿防護衣並避免上廁所。

    王必勝說，防疫過程中最重要的是疫苗取得，在我們最缺乏的時候有日本、美國等國家送來及時雨贈送疫苗，「這只有總統做得到，非常感謝總統」。王必勝也感謝台積電、永齡基金會和慈濟等單位贈送疫苗。

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    王必勝今天回顧防疫歷程開玩笑說：「最後悔的是前年去武漢撤僑時沒穿尿布，那是很痛苦很難忘的經驗。」防疫1000天經過千錘百鍊，但防疫尚未結束。（指揮中心提供）

    王必勝今天回顧防疫歷程開玩笑說：「最後悔的是前年去武漢撤僑時沒穿尿布，那是很痛苦很難忘的經驗。」防疫1000天經過千錘百鍊，但防疫尚未結束。（指揮中心提供）

    總統蔡英文和行政院長蘇貞昌15日出席COVID-19防疫1000天活動。（記者劉信德攝）

    總統蔡英文和行政院長蘇貞昌15日出席COVID-19防疫1000天活動。（記者劉信德攝）

    總統蔡英文和行政院長蘇貞昌15日出席COVID-19防疫1000天活動。（記者劉信德攝）

    總統蔡英文和行政院長蘇貞昌15日出席COVID-19防疫1000天活動。（記者劉信德攝）

    疫情指揮中心15日舉辦COVID-19防疫1000天活動，總統蔡英文出席活動並帶來了象徵平安的蘋果，衛福部長薛瑞元、疫情指揮中心指揮官王必勝等，手上拿著蘋果繼續為防疫拼戰。（記者劉信德攝）

    疫情指揮中心15日舉辦COVID-19防疫1000天活動，總統蔡英文出席活動並帶來了象徵平安的蘋果，衛福部長薛瑞元、疫情指揮中心指揮官王必勝等，手上拿著蘋果繼續為防疫拼戰。（記者劉信德攝）

    疫情指揮中心15日舉辦COVID-19防疫1000天活動，總統蔡英文出席活動並帶來了象徵平安的蘋果，衛福部長薛瑞元、疫情指揮中心指揮官王必勝等，手上拿著蘋果繼續為防疫拼戰。（記者劉信德攝）

    疫情指揮中心15日舉辦COVID-19防疫1000天活動，總統蔡英文出席活動並帶來了象徵平安的蘋果，衛福部長薛瑞元、疫情指揮中心指揮官王必勝等，手上拿著蘋果繼續為防疫拼戰。（記者劉信德攝）

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