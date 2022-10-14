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    蔡壁如12小時閃辭立委 綠營估：柯文哲「斷尾求生」

    羅致政推測，蔡壁如（左）因輿情反應不佳而遭內部逼退，可能與柯文哲「斷尾求生」有關。 （資料照）

    羅致政推測，蔡壁如（左）因輿情反應不佳而遭內部逼退，可能與柯文哲「斷尾求生」有關。 （資料照）

    2022/10/14 23:59

    〔記者陳政宇／台北報導〕台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士學位遭德明科大撤銷，今（14）日上午記者會的12個小時後，她突聲明即日起辭去立法委員職務。對此，立法院民進黨團幹事長羅致政推測，蔡壁如若要辭，今日上午的記者會就辭了，顯見這半天輿情反應不佳而遭內部逼退，可能與兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲「斷尾求生」有關。

    蔡壁如今日上午9時召開記者會表示，她願意負起政治責任，也不會眷戀立委職位，收到裁決書全文後，如果有作不好的地方，「我願意辭掉立法委員」。孰料，12小時後，蔡壁如宣布辭去立委，依法將由民眾黨不分區名單第七位的吳欣盈遞補職務。

    對此，民進黨立委何志偉受訪分析，蔡壁如請辭這項決策絕對是經過計算過的，第一，的確滿足民眾黨內部的反彈聲浪；第二，對個人和全黨而言也是一定程度的停損、短空長多，一方面讓民眾黨新竹市長參選人高虹安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊的選情狀態相對穩定，另方面造成「隔山打牛，打一群」的效果。

    羅致政則表示，蔡壁如今日上午在記者會上自認沒問題，結果這半天內的輿情反應不佳，導致內部有人逼退，否則她要辭早就辭了。相信柯文哲很在意輿論和網路負面批評，這可能與柯「斷尾求生」有很大的關係。

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