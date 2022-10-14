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    蔡壁如被撤學位辭立委 由吳欣盈遞補

    蔡壁如稍早表示，自即日起辭去立法委員職務，依法將由民眾黨不分區名單第七位的吳欣盈遞補職務。（資料照；本報合成）

    蔡壁如稍早表示，自即日起辭去立法委員職務，依法將由民眾黨不分區名單第七位的吳欣盈遞補職務。（資料照；本報合成）

    2022/10/14 21:13

    〔記者王千豪／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如碩士論文涉抄襲案，德明財經科技大學昨公布審定結果，認定蔡壁如資管系碩士在職專班論文有違反學術倫理事實，撤銷其碩士學位。對此，蔡壁如稍早表示，自即日起辭去立法委員職務，依法將由民眾黨不分區名單第七位的吳欣盈遞補職務。

    蔡壁如今早召開記者會表示，校方昨日給她的「學術倫理審定結果」電子郵件僅314字，發給媒體的新聞稿卻有845字，而她至今尚未收到完整的裁決書內容。在目前資訊不對稱的情況下，對於審查結果，她無法認同，呼籲校方公開資訊，讓她知道究竟是哪裡不夠嚴謹。

    蔡壁如強調，如果她的論文有瑕疵，不能夠被接受，她不會迴避，願意負起政治責任，「我不會眷戀立委職位，收到裁決書全文後，如果有作不好的地方，我願意辭掉立法委員。」

    不過，蔡壁如於晚間發布聲明，自即日起辭去立法委員職務。

    外界關心蔡壁如若請辭後，政黨不分區名單第七位的新光集團第三代、新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈是否遞補職務。據知情人士指出，今年四月吳欣盈曾以蔡壁如顧問一職參與立院民眾黨團會議，不過已有一段時間沒有出席。若蔡請辭立委職務，吳欣盈依規定遞補。

    德明財經科大昨撤銷民眾黨立委蔡壁如的碩士學位，蔡壁如晚間表示，自即日起辭去立法委員職務。 （蔡壁如辦公室提供）

    德明財經科大昨撤銷民眾黨立委蔡壁如的碩士學位，蔡壁如晚間表示，自即日起辭去立法委員職務。 （蔡壁如辦公室提供）

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