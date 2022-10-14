金馬禁限制水域等同領海 邱國正：無人機飛來「一定要反擊」

國防部長邱國正說，中共無人機飛到禁限制水域上空「一定要反擊」，因為跨越禁限制水域，就是跨域領海、領空了。（記者塗建榮攝）

2022/10/14 21:05

〔記者吳書緯／台北報導〕我國領海基線僅劃定台灣、澎湖、東沙、釣魚台列嶼等地，金門、馬祖被排除在領海基線外，僅劃設禁限制水域。國民黨立委陳玉珍今天在立法院院會質詢，若中共無人機飛到禁限制水域上空，國軍是不是要反擊？國防部長邱國正說，「一定要反擊」，因為跨越禁限制水域，就是跨域領海、領空了。

立法院院會今天繼續對行政院長蘇貞昌施政報告質詢，陳玉珍質詢時，特別指向立法院議場看台區，說明有來自金門縣金寧國民中小學的八年級同學正在旁聽，蘇貞昌也特別向同學揮手致意，為嚴肅的國會議場增添些許溫馨氣氛。

陳玉珍質詢問蘇揆，我國領海基線是否有劃設到金門、馬祖？蘇貞昌說，國家領土地相關防禦，一定盡全力，而蔡總統也在國慶演說講「兵戎相見非兩岸選項」。

陳玉珍不滿蘇揆未直接回答問題，再度逼問。邱國正這時「擋駕」說明，沒有要為難誰，外離島很特別，沒有劃在領海裡面，而是有禁限制水域。蘇貞昌又說明，相關領土領海國際法相關規定，兩岸之間距離相近、重疊之處，也有有長年相處的對應規範。

陳玉珍不滿答案，繼續質問為何沒有劃入金馬為劃入領海，直言在場有同學旁聽，要求蘇揆直接回答問題，金馬能否劃入，「我就是要讓小孩子知道，遇到問題不能迴避」。

蘇貞昌說，這不是「有」或「沒有」兩個字，金馬都有禁限制水域，而我國是法治國家，政府一切依法作為都依據立法機關立法院，所通過的「兩岸人民關係條例」，對於金馬有禁限制水域的規定。

內政部長徐國勇說，領海尤其在金門馬祖，其實台灣跟中國關係，例如台灣跟日本，就有重疊水域畫界的問題，而因為我國跟中國現在特殊的問題存在，用限制性水域，如果用領海6海浬劃設，一下就超過了，如果200海浬經濟海域，大家更重疊了，這是現實問題、也是政治問題，若弄到法律問題會講不清楚，「小朋友在聽，所以我要講清楚，這個是政治問題，很清楚的政治問題」。

陳玉珍又問，近期討論「第一擊」議題，如果中共無人機飛到禁限制水域上，國軍是不是要反擊？邱國正說，「一定要反擊」，因為跨越禁限制水域，就是跨越領海、領空了，以往是以砲彈為做為第一擊定義，現在只要是航空器實體，就當成第一擊，我們是自我防衛的反擊，定位得很清楚。

金門金寧國民中小學國中生參訪立法院，旁聽立委陳玉珍質詢，被問及是否同意重啟小三通，同學紛紛舉手回應。（記者塗建榮攝）

金門立委陳玉珍質詢。（記者塗建榮攝）

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