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    首頁　>　臺北市

    要蔡壁如快辭職！ 民進黨轟柯文哲「雙標」：公開道歉

    民進黨奉勸蔡壁如（左）坦然承認論文瑕疵，兌現承諾辭去立委，柯文哲（右）則應為提名道德瑕疵的不分區立委公開道歉。（資料照）

    民進黨奉勸蔡壁如（左）坦然承認論文瑕疵，兌現承諾辭去立委，柯文哲（右）則應為提名道德瑕疵的不分區立委公開道歉。（資料照）

    2022/10/14 19:16

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨不分區立委蔡壁如論文因抄襲遭撤銷碩士學位，民進黨發言人、立委林靜儀今天（14日）說，看到蔡壁如今天回應的態度，仍企圖瞎扯「不是為了洗學歷」、「我不是候選人」、「學術不要被政治干預」等政治語言來模糊焦點，未見說出一句道歉，顯見她毫無一絲悔意，甚至還想硬拗推給校方，奉勸蔡壁如坦然承認論文瑕疵，兌現自己要辭去立委的承諾。

    「對政治人物而言，誠實做人，更是基本條件」、「誠實很難嗎？」林靜儀指出，這些都是蔡壁如曾批評別人的話，如今就好像迴力鏢一一打回她自己；然而即便如此，蔡壁如今天記者會上仍堅稱自己沒有抄襲，還責怪學校的不是，凸顯她所謂的「願意負起政治責任」，只是沒有誠信可言的空口白話罷了。

    林靜儀強調，民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文被爆涉抄襲時，蔡壁如為護航高虹安，不但嗆說是莫須有的假新聞，還批立院民進黨團總召柯建銘「你瘋了嗎」；現在自己的碩士論文被審定違反學術倫理，遭撤銷學位，不禁讓人想問，現在誰會相信蔡壁如？又如何相信蔡壁如力挺的高虹安呢？

    林靜儀說，面對自己愛將因論文抄襲被撤銷學位，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲卻先用「無法回答」來回應，後來改稱相信「無主觀抄襲意圖」來為蔡壁如緩頰，對照過去用「ugly」、「有一狗票政治人物抄襲，都在吃飯喝酒，怎麼可能寫出論文」的政治攻擊，再次讓大家見識到柯文哲「嚴以律人，寬以待己」厚顏的雙標功力，令人歎為觀止。

    林靜儀說，2020年12月柯文哲接受雜誌專訪說，讓「正直誠信」成為新政治文化，但面對蔡壁如與高虹安的論文爭議問題，「正直誠信」不只是柯文哲掛在嘴邊的口號，更是諷刺。民眾黨不分區立委5席就有2席論文涉及抄襲、還有濫用特權爭議，奉勸柯文哲應為提名道德瑕疵的不分區立委公開道歉，並要求蔡壁如立即兌現自己的辭職承諾。

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