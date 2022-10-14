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    首頁　>　臺北市

    台北市長候選人財產曝光 蔣萬安、黃珊珊、陳時中都有千萬房貸

    台北市市長選舉中較受矚目的陳時中、蔣萬安及黃珊珊都有破千萬元的房貸。（資料照）

    台北市市長選舉中較受矚目的陳時中、蔣萬安及黃珊珊都有破千萬元的房貸。（資料照）

    2022/10/14 19:09

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕中央選舉委員會今日公告公職候選人財產申報資料，台北市長共有12位候選人，其中較受關注的主要3名候選人包括民進黨籍陳時中、國民黨籍蔣萬安、無黨籍黃珊珊都有破千萬元的房貸，不過無黨籍施奉先存款破6000萬元，申報股票更多達18筆，是資產最驚人的候選人。

    根據財產申報資料，民進黨參選人陳時中與妻子孫琬玲，名下的不動產部分，有土地1筆、建物2筆，皆在台北市；動產部分，1輛進口車INFINITI登記在孫的名下，購買價格163萬元。另有現金12萬元，夫妻存款442萬8045元，名下無有價證券。

    此外，陳時中與孫琬玲名下的珠寶、骨董、字畫及其他有相當價值之財產部分，總計538萬9066元；價值達20萬依規定須申報，陳時中及妻子名下需申報的有高爾夫球證30萬元、珠寶40萬元、樂器170萬元；負債4743萬7151元，其中包括1927萬6786元購置自用宅、2816萬365元的房貸分期長擔。孫琬玲投資博齡牙醫診所300萬元。

    蔣萬安部分，宜蘭縣羅東鎮中華段土地1筆，登記在妻子石舫亘名下，取得價格為3333萬3333元，石舫亘名下還有2筆建物，皆在羅東。蔣萬安名下登記有一輛豐田的中古SIENNALE，取得價格為35萬。夫妻存款1669萬9681元，石舫亘名下有1711萬9821元的房貸。石舫亘投資「一起網路科技公司」50萬元。

    黃珊珊名下有2筆土地，位於汐止區金龍段；建物4筆，同樣位於汐止區金龍段。動產部分，LEXUS汽車1輛，取得價格154萬元。存款392萬5691元，保險累積已繳637萬3416元；債務部分，房屋貸款1082萬1413元。

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