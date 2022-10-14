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    北市議會通過台北市熊好券2.0預算 即起開放店家申請

    台北市議會今下午通過台北市熊好券2.0預算。（記者楊心慧攝、擷取自台北市政府產業發展局官網；本報合成）

    台北市議會今下午通過台北市熊好券2.0預算。（記者楊心慧攝、擷取自台北市政府產業發展局官網；本報合成）

    2022/10/14 18:09

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會今下午通過台北市熊好券2.0預算，北市府近期將推出熊好券2.0，即日起開放店家上網申請，台北市政府秘書長陳志銘表示，為提高店家加入振興行列的誘因，本次活動也將推出店家激勵方案，將於近期召開記者會對外說明。

    陳志銘表示，去年參與熊好券1.0店家共1萬7969家，這些店家只要再次至店家申請網站勾選「同意」，免檢附相關資料即可自動成為熊好2.0特約店家；至於本次有意願新加入店家，即日起也開放申請，歡迎舊雨新知踴躍加入成為熊好家族。

    陳志銘說明，熊好券2.0同樣採數位化，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵，全採一條龍的數位方式處理，民眾端使用「台北通APP」、店家端使用「熊好券APP」，民眾掃碼完成消費折抵時，店家端可立即確認收到消費者所折抵的票券。

    陳志銘指出，機關於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每週進行結算，並直接將錢匯至店家的銀行帳戶；這是北市府再次與民間店家共同合作推動數位振興，鼓勵北市店家踴躍加入成為熊好券2.0的特約商店，再次透過熊好券一起振興經濟、加速北市產業復甦。

    台北市議會今下午通過台北市熊好券2.0預算。（記者楊心慧攝）

    台北市議會今下午通過台北市熊好券2.0預算。（記者楊心慧攝）

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