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    首頁　>　臺北市

    政策開講受好評 陳時中盼口水戰「適可而止」

    民進黨台北市長參選人陳時中說，廟口開講政策獲好評，讓他更堅定以政策為選舉主軸。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中說，廟口開講政策獲好評，讓他更堅定以政策為選舉主軸。（記者何玉華攝）

    2022/10/14 17:48

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中多次感概選舉偏離政策主軸，他今（14）天下午拜會新創業者「阿物科技」（Awoo）後受訪表示，他一直都希望用政見選舉，經過前一天在北投福興宮開講的經驗，深信市民對政策非常有興趣，更堅定他以政策為主軸的選舉方向；至於近來不斷對的口水戰與批評，他希望但「適可而止」。

    陳時中指出，在北投福興宮的政策開講，從原本的15分鐘延長到30分鐘，民眾聽到有興趣的都顯得津津有味，甚至不吝於稱讚，說「好」，這讓他深切體會到市民對在地的、與切身有關的政策是有興趣的，市民要的是政策，也讓他更堅定以政策為主軸的選舉方向。

    至於民進黨台中市長參選人蔡其昌在受訪時提到，將防疫與選舉放在一起，且指揮官又是參選人，就會有很多政治考量，若陳時中不是市長參選人，而是全台助選的角色，選戰應該是另一番光景，不會是現在被狂打。

    陳時中對此表示，蔡其昌一方面是不捨，另一方面也是心有所感，認為選舉偏離主題非民主之福，不過也不是全部的人都這樣；，他說，既然明白有這樣的現象他就要更努力，繼續秉持正能量與正確方向，別人要錯、別人要怎麼樣，他也沒有力量去規定不行。

    蔡其昌的說法引起誤解，他稍早也再說明表示，一個國人信賴的防疫指揮官，願意投入選舉，是國人與國家之福。但陳時中投入選舉後，開始遭到特定人士的政治攻擊與抹黑，把他過去擔任指揮官時的防疫專業抹黑到非常荒謬的地步，不是國家之福。

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