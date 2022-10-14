為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    柯文哲稱蔡壁如無抄襲意圖 綠委傻眼：她寫論文時被附身？

    台北市長柯文哲（右）說，他相信蔡壁如（左）沒有主觀的抄襲意圖，而且至今尚未看到判決書。（資料照）

    台北市長柯文哲（右）說，他相信蔡壁如（左）沒有主觀的抄襲意圖，而且至今尚未看到判決書。（資料照）

    2022/10/14 17:41

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如遭德明財經科技大學撤銷碩士學位，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，相信蔡壁如沒有主觀抄襲意圖。民進黨立委林俊憲今（14日）直呼，「無意圖的抄襲？難道是寫論文的時候被附身了嗎？」

    德明財經科技大學昨認定蔡壁如的論文違反學術倫理，並撤銷其碩士學位；柯文哲今天受訪時說相信蔡壁如「沒主觀抄襲意圖」，並表示要看判決書全文。

    對此，林俊憲指出，柯一下又變回那個理性務實的「阿北」了，不是很懂什麼叫無意圖的抄襲？難道寫論文複製貼上時的蔡壁如不是真正的蔡壁如？這恐怕就不是學術倫理問題，而是玄學問題了。

    林俊憲說，翻開蔡壁如的論文一看，內容什麼都有，有的是媒體報導、有的是維基百科，甚至連議員的臉書都抄，與其說是論文還不如說是剪貼簿。如果真的是「沒有意圖」，那就代表蔡壁如在貼上這些內容當成自己著作時完全不認為有問題，單從這個角度來看，她也沒有資格獲得碩士學位，因為她連怎麼寫論文都不知道。

    「當初柯文哲在批評其他人時可不管什麼有意圖無意圖，雙重標準實在很難看」，林俊憲認為，無論有意圖、還是沒意圖，蔡壁如的學位被撤銷都是理所當然，柯文哲在做的是「政治上的止損」，就像刑法中過失罪名的處罰要比故意輕一點一樣。

    林俊憲表示，既然柯文哲總是語不驚人死不休，他提供另外一種護航說法參考，可以說「蔡壁如在寫論文時被附身了，手不聽使喚地按下複製貼上」，如此一來既解釋了何謂「沒有意圖」，還可以把焦點轉移到玄學探討上，不會有人再關注論文抄襲，保證能發揮奇效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    稱相信蔡壁如沒有抄襲意圖 柯文哲：要看判決書全文
    2022/10/14 12:58

    稱相信蔡壁如沒有抄襲意圖 柯文哲：要看判決書全文
    蔡壁如被撤銷學位......臉書貼文被洗板嘲諷 留言比讚數多一倍
    2022/10/14 08:06

    蔡壁如被撤銷學位......臉書貼文被洗板嘲諷 留言比讚數多一倍

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    蔡壁如碩士論文違反學術倫理 德明科大撤銷學位
    2022/10/13 16:51

    蔡壁如碩士論文違反學術倫理 德明科大撤銷學位
    蔡壁如碩論疑抄襲 簡舒培：抄我臉書、逐字不差
    2022/08/14 10:17

    蔡壁如碩論疑抄襲 簡舒培：抄我臉書、逐字不差

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播