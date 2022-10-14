柯文哲稱蔡壁如無抄襲意圖 綠委傻眼：她寫論文時被附身？

台北市長柯文哲（右）說，他相信蔡壁如（左）沒有主觀的抄襲意圖，而且至今尚未看到判決書。（資料照）

2022/10/14 17:41

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如遭德明財經科技大學撤銷碩士學位，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，相信蔡壁如沒有主觀抄襲意圖。民進黨立委林俊憲今（14日）直呼，「無意圖的抄襲？難道是寫論文的時候被附身了嗎？」

德明財經科技大學昨認定蔡壁如的論文違反學術倫理，並撤銷其碩士學位；柯文哲今天受訪時說相信蔡壁如「沒主觀抄襲意圖」，並表示要看判決書全文。

對此，林俊憲指出，柯一下又變回那個理性務實的「阿北」了，不是很懂什麼叫無意圖的抄襲？難道寫論文複製貼上時的蔡壁如不是真正的蔡壁如？這恐怕就不是學術倫理問題，而是玄學問題了。

林俊憲說，翻開蔡壁如的論文一看，內容什麼都有，有的是媒體報導、有的是維基百科，甚至連議員的臉書都抄，與其說是論文還不如說是剪貼簿。如果真的是「沒有意圖」，那就代表蔡壁如在貼上這些內容當成自己著作時完全不認為有問題，單從這個角度來看，她也沒有資格獲得碩士學位，因為她連怎麼寫論文都不知道。

「當初柯文哲在批評其他人時可不管什麼有意圖無意圖，雙重標準實在很難看」，林俊憲認為，無論有意圖、還是沒意圖，蔡壁如的學位被撤銷都是理所當然，柯文哲在做的是「政治上的止損」，就像刑法中過失罪名的處罰要比故意輕一點一樣。

林俊憲表示，既然柯文哲總是語不驚人死不休，他提供另外一種護航說法參考，可以說「蔡壁如在寫論文時被附身了，手不聽使喚地按下複製貼上」，如此一來既解釋了何謂「沒有意圖」，還可以把焦點轉移到玄學探討上，不會有人再關注論文抄襲，保證能發揮奇效。

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