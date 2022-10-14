拜會義美總座拔樁？ 蔣萬安：替人民做事不分藍綠

國民黨台北市長候選人蔣萬安（右一）拜會義美總經理高志明（右二）。（蔣萬安競選辦公室提供）

2022/10/14 18:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安今日下午前往大同區參訪渭水驛站，並拜會義美食品總經理高志明，義美過去被認為立場親綠，外界解讀頗有拔樁的意味，蔣萬安表示，替人民做事不需要分藍綠，讓台灣更好是他們共同的心願，針對食品業觀光發展、城市美學等議題交換意見，希望未來都能落實。

渭水驛站是棟歷史建築、座落於大稻埕街區，緊鄰當年「台灣民主運動先驅」蔣渭水在大稻埕開設的大安醫院舊址。高志明下午陪同蔣萬安一起參訪渭水驛站、閉門座談，過程1個小時之久，結束後蔣萬安先送高志明離開，隨後接受媒體聯訪。

媒體問義美政治立場偏綠，2人是否有聊到選舉話題？蔣萬安表示，義美在台北深耕超過80年的品牌，一直非常熱心公益，尤其去年疫情嚴重時候，義美捐款300萬元給台北市政府，協助台北市民度過難關，他從參選以來就主張公私協力，希望結合民間的力量讓北市更加繁榮進步，所以拜會請益高總經理，希望未來有機會一起為台北市打拚。

是否邀請高志明擔任競選團隊顧問或幹部？蔣萬安說，替人民做事不需要分藍綠，讓台灣更好是他們共同的心願，今天拜會高總經理最重要的就是請益，也了解義美在這80年如何做好食品安全，還有行銷協助北市，都有交換意見共同討論，也希望台北市政府和義美可以攜手，讓台北市更好。

蔣萬安透露，他跟高志明談到食品業觀光發展、城市美學，進行意見交換，也希望未來將這些討論的事項能夠落實，最重要透過公私協力，結合民間的力量，解決北市的問題。高志明也對台北市很多政策及市政規畫很有想法，彼此交換意見，包括落實食安、城市美學規劃，還有後疫情時代的產業、食品業、民生服務業等，如何協助民眾。

媒體問蔣渭水是對抗威權時代的代表人物，看完展覽的感想？蔣萬安表示，蔣渭水當時診斷台灣的病因是「知識營養不良」 ，包括體質、道德都嚴重衰敗，所以推動文化運動，是唯一根本能夠治療的原因跟解決方法，1921年蔣渭水跟同志們共同創辦、影響台灣深遠的台灣文化協會。義美用心保存大安醫院的舊址，也是提醒台灣民眾對過去歷史的重視，他非常感佩也很感謝。

國民黨台北市長候選人蔣萬安（右一）拜會義美總經理高志明（右二）。（記者蔡亞樺攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安參訪「渭水驛站」。（蔣萬安競選辦公室提供）

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