台灣虎航大砍年底前航班 董事長16日將赴日本協調

台虎日本航班年底前大砍，台虎董座10月16日將赴日拜訪、處理。（資料照）

2022/10/14 17:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣國境解封，許多人都想前往日本旅遊，台灣虎航日前陸續推出三波優惠機票，吸引許多民眾上網搶購，不過現在卻傳出台虎大幅取消日本航班，引發許多訂票旅客不滿。

台虎表示，因為日方地勤人力不足通知要減班，這並非只針對台虎，各航空公司都面臨這樣的問題；為確保旅客及公司權益，台虎董事長陳漢銘16日將赴日本拜訪各重要單位，期待能讓影響降至最低。

台虎表示，疫情長時間帶來衝擊，現在各國於開放初期，都面臨了陣痛期，不論是人力、設施、行李延誤等情況，都有可能發生，尤其以日本航線較為嚴重，近期也已有陸續收到日方各場站指出有人力調度、派遣等問題，那霸、福岡、名古屋、岡山、茨城、成田、新千歲等都有受到影響，經過協調後台虎航班仍有部份受影響，且會持續到今年12月31日。針對目前受影響的旅客，台虎也釋出善意，提供優於運輸條款的改票方案外，要讓旅客能感受到台灣虎航的誠意。

除了台虎之外，網路上也傳長榮航空琉球、札幌航班也都取消，高雄－東京航線將減班。對此，長榮航空表示，沒有減班的問題，疫情期間日本航線就是飛東京、大阪、福岡三個點，現行桃園－東京、桃園－大阪每天都有1航班，桃園－福岡每週4班，未來會視市場狀況持續增班；北海道、沖繩等旅遊航點將進入傳統旅遊淡季，預計於今年底及明年初陸續恢復飛航。

長榮航空表示，中央流行疫情指揮中心宣布放寬為0+7防疫政策，以及日前日本宣布恢復免簽證措施後，日本航線訂位人數均有成長，但多數集中在明年的航班，其中以春節期間訂位量增加最為顯著。

中華航空表示，目前持續檢視旅運需求，規劃逐步增加航點及航班，10月起日本航線桃園－東京成田、桃園－大阪，將由每日1班增為每日2班載客服務，加上松山－東京羽田每日1班，日本最熱門的旅遊地點東京，華航每日提供三班往返服務；桃園－福岡、桃園－沖繩（琉球）航線則提供每日1班載客服務。12月起桃園－札幌航線將由每週2班增為每日1班服務，桃園－名古屋航線也將逐步增班，另外，12月起恢復每日1班的高雄－東京成田航線，並陸續增加高雄－大阪航線，造福南部旅客。

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