家長最關注校園安全議題 教團將邀北市長3候選人座談

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟結合各家長及教育團體，公布對全國家長進行大規模網路問卷調查結果，發現校園安全最被重視。（國教行動聯盟提供）

2022/10/14 17:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕縣市長選舉即將到來，國教行動聯盟、全國家長會長聯盟結合各家長及教育團體，公布對全國家長進行大規模網路問卷調查結果，發現包括校園安全、新課綱上路、教師淘汰及激勵、技職如何務實致用、推動幼教公共化、希望企業推動友善家庭等最被關注，將於下個月邀請3位台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊參與座談討論。

這項對全國家長進行大規模網路問卷的調查，內容包括9大項23題教育議題，於今年10月03日至10月09日進行，共收到3810份有效問卷。

調查指出，全國家長最在意的是「校園安全」，被認為最安全的中小學校園，反而成為毒品、新型菸品傳播的場所，孩子並可能遭受霸凌、性侵害、性騷擾的威脅。其次則是「學生教育」，品格教育是孩子教育學習的基礎，在校園中卻未得到應有的重視。

再來，108課綱匆促上路，因配套不足，反成為學生的壓力負擔；以及在教師方面，不適任教師是否能有效淘汰，相對地，如何激勵教師發揮熱情與專業，是家長最關切的教育議題。技職教育部分，家長期待「務實致用」的目標能有效達成。

而對於各縣市預算占比達3至4成的教育經費，家長希望能擴編並善用；在幼兒教育方面，家長希望能在品質保證的條件下推動幼教公共化並調降幼教生師比；在特教方面，家長期待特教法落實及做好個別化教育計畫。

另關於家長參與教育，家長希望能有更多的機會爭取孩子的權益並受到應有的重視；此外，有些家長感受到職場與家庭的衝突，希望能有更多願意推動友善家庭、學習家庭教育文化的企業。

國教行動聯盟表示，期盼各縣市長候選人能重視教育發展、回應家長訴求、提出讓家長有感的教育政見。將於下月3日辦理1場台北市長候選人教育政策暨議題座談會，邀請3位台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊親自與會參與座談。

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