拐5少女拍裸照性侵重判27年 補習班色主任求交保被打槍

曾任補習班主任的男子李俊毅涉誘騙5名少女拍裸照、甚至性侵，被高院重判27年，高院並認為他有逃亡、再犯之虞，裁定延長羈押2個月。（記者楊國文攝）

2022/10/14 17:33

〔記者楊國文／台北報導〕桃園補習班主任李俊毅被控一人分飾多角，佯稱徵求內衣模特兒，誘騙5名少女拍攝不雅照、甚至性侵。受害最深的A女國一就被騙，遭李男如性奴般對待整整5年，被迫拍下570張不雅照、影片10部，還打工匯錢給他花用。李男一審被依兒少性剝削條例等罪重判25年，高等法院日前加重改判27年，合議庭並認定，李男有高度逃亡可能、反覆實施犯罪之虞，裁定從16日起延長羈押2個月。

高院日前宣判後，考量李俊毅之前被羈押期將於10月15日屆滿，召開延押庭，李男請求給予交保，聲稱絕不會逃亡，如果有逃亡意圖，之前在地院曾讓他交保，當時就可以逃走了。

高院裁定指出，現年33歲的李俊毅曾有妨害性自主等前科，也擔任未成年學生補習班的班主任，竟預謀犯罪，先於網路上假冒女性、及模特兒公司人員取得5位被害少女信任取得其裸照，再以散布裸照 脅迫方式恐嚇、甚至性侵被害少女，惡性重大，已於日前加重改判27年徒刑，考量其涉犯重罪有高度逃亡可能，且對5名少女犯案，恐有反覆實施犯罪之虞，若未予以羈押，顯然難以遂行審判程序進行和將來執行需要，因此有繼續羈押必要，審酌其之前羈押期滿日為本月15日為止，故裁定李男於明天（16日）起延長羈押2個月；此案可抗告。

判決指出，李男2015年以女子身分在臉書丟訊息給A女，佯稱有內衣模特兒代言賺錢機會，誘騙當時國一的A女自拍穿內衣照給他。後來，李男恐嚇將散布不雅照，脅迫A女傳送大批猥褻照，A女很害怕，只好依指示拍攝全裸、露乳照，或戴項圈等物拍攝SM（性虐待）等共570張照片、數位影片10部給李男。此外，A女控訴李男性侵，讓她痛不欲生，還被迫打工匯款11萬多元給他。

檢警調查，全案另有4名國、高中生被害人，也遭李男以佯稱拍攝內衣摸特兒等手法誘騙拍裸照，其中1名少女被他脅迫拍攝猥褻照過程還遭性侵。

桃園地院開庭時，李男否認犯行，辯稱被害人是主動傳送相關照片給他，不知少女未成年，也未脅迫她們。但法官認為李男犯後仍一再狡辯，依兒少性剝削條例、故意對少女強制性交等5罪重判25年徒刑。檢方和李男均上訴高等法院。

高等法院審理時，李男仍不認罪，合議庭認定他共觸犯兒少性剝削條例等9罪，且利用被害少女年少可欺，視為支配「客體」，長期以徵求內衣模特兒為由一再以類似手法犯罪，惡行重大，且無悔意，另審酌李有類似前科，仍未能警惕，再犯此案，日前加重改判為27年徒刑。此案可上訴。

李男宣判後面無表情，本報記者詢問他，「有無向被害人道歉、賠償？」、「是否上訴？」他均不回應，隨即步上囚車。

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