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    高雄蓮霧保險即起開賣 農民僅需負擔保費2成

    農委會表示高雄蓮霧保險即起開賣到11月16日。（資料照）

    農委會表示高雄蓮霧保險即起開賣到11月16日。（資料照）

    2022/10/14 17:08

    〔記者楊媛婷／台北報導〕繼2018年在屏東推出屏東蓮霧保險後，農委會農金局今（14）宣布，即起於高雄市六龜區開辦蓮霧保險，保費5成由農委會負擔，3成由高市府負擔，農民只需負擔2成，將銷售到11月16日為止。

    蓮霧的主要產區為屏東、高雄，而六龜是高雄蓮霧的主要產地，占高雄蓮霧種植面積逾8成，極端氣候已成常態，因應高雄農民投保需求，參考屏東蓮霧保險開辦該保險，承保事故以颱風風速及降水量為主險，當承保範圍之颱風近中心最大風速達到每秒24.5公尺，或約定氣象站測得連續5日累積降水量超過450公釐即啟動理賠，保險期間1年。

    另外溫度為高雄蓮霧保險的附加險，當氣溫降為攝氏10度（含）即啟動理賠，農民可依據需求加保，保險期間為12月至隔年3月。

    農委會說明，為減輕農民負擔，農委會提供補助50％保費，另高雄市政府補助30％，農民僅負擔20％保費，以投保主險，保險金額35萬元為例，每公頃保費5萬6千元，扣除農委會及高雄市政府補助後，農民僅需自付1萬1200元，換算每分地只要1120元。

    農委會表示，因應極端天氣發生之頻率及強度日益增加，農業經營風險相對提高，可藉由保險機制，分散經營風險及維持穩定收益，目前農業保險已開發27品項、42張保單。

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