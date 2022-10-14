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    習近平中共二十大3連任 邱太三：對台政策可能以「促融」為主

    陸委會主委邱太三說，中共「二十大」後對台政策可能會以「促融」為主。（記者塗建榮攝）

    陸委會主委邱太三說，中共「二十大」後對台政策可能會以「促融」為主。（記者塗建榮攝）

    2022/10/14 16:34

    〔記者吳書緯／台北報導〕中共「二十大」即將在16日登場，中國領導人習近平將打破任期延任，邁向第三任期。陸委會主委邱太三今天在立法院院會答詢指出，習近平對台總體方略會放在二十大報告的第十二或十三的項目欄；對台政策有可能會以「促融」為主，未來會加大力道。

    立法院院會今天繼續對行政院長蘇貞昌施政報告質詢。國民黨立委孔文吉關切中共即將召開二十大對於兩岸關係的影響，報載中共將持續反獨促統、加大軍事威脅，我政府有何因應？蘇貞昌說，對於中共召開大會，「我們密切關注，也注意其影響」。

    邱太三說，密切關注兩個面向，習近平基本上很穩定的會連任第三任，中共整個運作是由政治局常委所負責，7個政治局常委到底怎麼變動，將會影響到一般來說執行政策的力度與分工，第二個部分則是觀察整體政策有無大改變。

    邱太三指出，總結來看，這次中共二十大第一個會有兩個確立，確立習近平為領導核心、確立中國共產黨為領導核心，第二個是把習近平新時代有中國特色的社會主義寫進去，而對台總體方略將會在二十大報告，也可以看出未來人事布局、政策走向。

    邱太三說，初步瞭解，二十大報告處理到台灣的部分，會放在第十二或第十三的項目欄裡面去，陸委會將從報告最後的定稿，作後後續採取策略的對策，中共過去在民進黨執政時，以反獨為主，而當國民黨執政時，以促統為主，但這次看起來應該是「促統」，但是過去促統效果，坦白來說，台灣人民並不接受，所以可能會「促融」，促進融合為主，促融可能是未來加大力道的部分。

    最後，邱太三說，陸委會關注對岸整體政策的定調，之後再來看雙方在哪些方面，可以讓兩岸和平穩定、互惠互榮發展。

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