勒死馬國女大生 冷血兇嫌開車悠閒離開現場影像曝光

陳男準備開車離開案發現場。（記者劉慶侯翻攝）

2022/10/14 16:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕來台就讀銘傳大學擔任交換生的24歲馬來西亞籍蔡姓女子，12日疑遭30歲陳姓男子勒斃陳屍在台北市大東路租屋處。死者家屬將在今日晚間8時飛抵台灣，協助警方調查相關案情。

警方表示，涉嫌勒斃蔡女的陳男，因案發後吞服大量感冒藥，雖經醫院多次洗胃，但陳仍是表現出醒醒睡睡的狀態，警方一直無法進行偵訊；警方將待陳男「確實清醒」後，再作進一步調查。

此外，警方今日並調閱出陳男作案後準備駕車離開案發現場的錄影畫面，畫面中陳男還拿著疑似吃飯用的紙盒，態度神情一副悠閒，警方認為，陳嫌極有可能是預謀性作案。

警方同時查出陳男曾在101年間，因駕車肇事逃逸，因而吃上公共危險官司。不過當警方詢問陳男家屬有關陳男經濟和交友狀況時，陳的家人均三緘其口，不願多談，只關心兒子目前的身體情況。

負責偵辦的台北市士林警分局，初步研判目前無業的陳男，是因觀看蔡女直播而成的男粉絲，只因雙方聊天和陳偶爾會「斗內（送禮品）」給蔡女，讓陳男誤以為雙方是男女朋友的關係，結果引發憾事。

警方表示，外型青春亮麗的蔡女，從馬來西亞以交換生身份來台，就讀銘傳大學，但因不明原因目前延畢中。由於她身材高挑又艷麗，平時不僅擔任模特兒，也在直播17擔任直播，IG上也有不少外拍作品。

警方調查，昨天中午12點左右，陳男從蔡女台北市大東路租屋處離開。他返回新北市鶯歌住處，下午打電話告訴雙親有輕生念頭，隨後吞服藥物後失去意識。陳男父母嚇得報警，員警到場破門進入，赫然發現陳男已失去意識。

陳男送醫途中神情恍惚之際告訴新北市警方，「我在士林大東路掐死了一個女的」，警方不敢大意，立刻通報轄區士林分局到場察看，但員警趕到蔡女租屋處時，發現她已經明顯死亡。

據悉，蔡女的同學、朋友告訴警方，蔡女先前有交一名男友，但兩人已分手。蔡女前男友則說，兩人1個多月前分手，蔡女平時除了擔任模特兒，還有經營直播，偶爾會跟粉絲見面。

專案小組持續調閱案發地監視影像畫面、比對相關資料及清查死者生前交往對象，釐清案情，並將相關已扣案證物送請鑑識單位鑑識、比對中，全案由士林地檢署指揮偵辦中。

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