中共20大後 學者：中共武嚇恐增加

中共二十大預定16日召開，華人民主書院今天召開座談會分析二十大後的中國政治情勢發展。（記者鍾麗華攝）

2022/10/14 16:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共20大將於16日召開，華人民主書院今天召開座談會分析20大後的中國政治情勢發展。學者分析，中共總書記習近平三度連任已成定局，20大會議結果已無懸念，未來5年將創造21大對習有利的情勢。而台灣年底的選舉若出現中共樂見的結果，是習20大的賀禮，增強未來5年解決台灣問題的信心。

淡江大學大陸研究所所長陳建甫分析，過去都有隔代接班或「七上八下」，是否會在20大發生，很多人存疑，他認為年齡大的政治局常委，如栗戰書、韓正可能退下，胡春華可留任，中共中央辦公室主任丁薛祥、重慶市委書記陳敏爾、上海市委書記李強、北京市委書記蔡奇、中宣部部長黃坤明等可望進入權力核心。

目前在東吳大學擔任訪問學者的中國民運人士吳仁華表示，20大會議結果已經沒有懸念，且習派人馬在中共中央政治局常委可佔多數。習近平在20大後繼續當政，維持現有的政策，成為政治強人，對世界民主陣營，特別是台灣並非壞事。他表示，因為習近平的自我膨脹，讓歐美自由民主國家警覺中共對自由民主的威脅，對台灣越來越重視，也對台灣安全有利。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，習近平唯一可以「吹」的，就是軍事建設，中國航母從無到有，現已有3艘，軍區改為戰區，監控武器出現，在台海周邊展現武力的行為未來一定會更多，這是無庸置疑。

張國城指出，對於台灣問題，中共內部越來越多消息來源稱，將在21大之前，也就是未來的5年，解決台灣問題出現機會之窗，因為2024年台灣政治局勢可能出現變化，另外軍事力量對比逐漸對中國有利，雖然美國還是軍事超強，但集中戰力在烏俄戰爭，而中共從烏俄戰爭中，汲取大量經驗 。

張國城強調，台灣地方選舉即將來臨，是台灣民意向國際展現的重要指標，如果出現中共樂見的選舉結果，對於習未來5年解決台灣問題信心大增。而20大之後，中共除持續現有對台政策，最重要是，讓謬論迷思充斥台灣社會，鼓動強化台灣內部的失敗主義與投降主義。

此外，張國城指出，中共在軍事上，也會建立在美國來支援前就能夠壓倒台灣抵抗的能力，造成既成事實，也沒打算要跟美國進行全面對抗，只要在局部、在一定時間、場域取得優勢。未來5年，習勢必會創造21大對他有利的情勢。

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