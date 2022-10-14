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    首頁　>　臺北市

    縣市議員7參選人不符資格 謝和弦議員夢碎

    中選會今舉行委員會議，審查通過111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉候選人資格；其中登記參選台北市議員的藝人謝和弦，因毒品危害防制條例案經判決確定，尚未執行完畢，不得登記為候選人。（資料照）

    中選會今舉行委員會議，審查通過111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉候選人資格；其中登記參選台北市議員的藝人謝和弦，因毒品危害防制條例案經判決確定，尚未執行完畢，不得登記為候選人。（資料照）

    2022/10/14 15:38

    〔記者吳書緯／台北報導〕中選會今舉行委員會議，審查通過111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉候選人資格；六都直轄市長、縣市長登記參選者，全數符合資格；另外，直轄市議員共745人登記、縣市議員共941人登記，分別有3人、4人不符合資格。其中登記參選台北市議員的藝人謝和弦，因毒品危害防制條例案經判決確定，尚未執行完畢，不得登記為候選人。

    中選會今指出，直轄市長候選人部分，受理登記計30人，均符合規定；縣市長候選人部分，受理登記計65人，均符合規定。但是直轄市議員候選人部分，受理登記計745人，符合規定者742人，不符合規定者3人。

    分別為台北市不符合規定者計1人：第5選舉區（中正、萬華）謝和弦因「毒品危害防制條例」案於今年6月23日經台灣新北地方法院110年度簡上字第395號判決確定，處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，依今年9月6日台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。

    新北市不符合規定者計1人：第4選舉區吳建智為平地原住民，依「選罷法」規定，選舉人年滿23歲，得於其行使選舉權之選舉區登記為公職人員候選人，依上開規定，吳建智得行使選舉權及得登記為候選人之選舉區為新北市第12選舉區（新北市之平地原住民），吳員申請登記為新北市第4選舉區（蘆洲區、三重區）議員候選人，核與「選罷法」規定未符，應不准予登記。

    台中市不符合規定者計1人：第4選舉區王朝坤因共同犯「農會法」第47條之1第1項第2款之交付財物罪，案經台灣台中地方法院判處有期徒刑1年6月，案雖上訴台灣高等法院台中分院，惟2019年10月23日上訴駁回，並判決緩刑4年，緩刑期間付保護管束，於2019年10月23日確定，且於今年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有「選罷法」規定之情事，不得登記為候選人。

    中選會指出，縣市議員候選人部分，受理登記計941人，符合規定者937人，不符合規定者4人。

    新竹縣不符合規定者計1人：第8選舉區劉珈愷因投票行賄罪經新竹地院判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣3百元折算1日，褫奪公權1年，案於2002年5月31日判決，核有「選罷法」第26條第3款規定之情事，不得登記為候選人。

    彰化縣不符合規定者計1人：第5選舉區洪本成因犯「貪污治罪條例」，經臺灣彰化地檢署以90年偵字第5315號起訴，2003年8月27日經彰化地院91年訴字第860號判決免刑確定。免刑判決仍屬有罪判決，核有「選罷法」第26條第2款規定之情事，不得登記為候選人。

    南投縣不符合規定者計1人：第2選舉區涂恩平因違反律師法經士林地院111年審簡字第48號判決處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，案於今年5月2日宣判，且於同年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有「選罷法」第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

    宜蘭縣不符合規定者計1人：第4選舉區吳紹文因「刑法」第185條之3第1項第2款之不能安全駕駛動力交通工具罪，案經宜蘭地院簡易庭判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，案經上訴宜蘭地院而於今年8月2日上訴駁回確定，且於9月2日登記期間截止前尚未執行完畢，核有「選罷法」第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。

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