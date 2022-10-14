警強制毒蟲插管導尿採驗 憲法法庭宣告違憲

憲法法庭書記廳廳長許辰舟說明111年憲判字第16號。（記者吳政峰攝）

2022/10/14 15:45

〔記者吳政峰／台北報導〕一名毒品人口拒絕驗尿，被員警引用刑事訴訟法第205-2條強制插管導尿採驗。新北地院質疑，警方在沒有檢察官或法官的令狀下做成此種處分，有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭14日對此做成111憲判字第16號判決，宣告違憲。

憲法法庭指出，檢察事務官或司法警察依刑訴法205-2條，強制嫌疑人導尿採驗，不符合憲法正當法律程序原則，牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害的身體權意旨，從本判決公告之日起，最遲屆滿2年，失其效力。但在本判決公告前，已依該規定採取尿液而尚未終結的案件，仍依現行規定辦理。

憲法法庭諭知，相關機關應自本判決公告起2年內，依照判決意旨修法，而在修法前，警察以非侵入性方式實施採尿，應報請檢察官核發鑑定許可書；情況急迫時，警察可依刑訴法第205-2條，以非侵入性的方式採尿，並應於採尿24小時內陳報檢察官許可；檢察官認為不應准許者，應於3日內撤銷；受採尿者若不服，得於採尿10日內，聲請法院撤銷。

新北一名毒品人口被老婆檢舉吸毒，員警前往搜索，起出毒品吸食器，依現行犯將其逮捕，並要求驗尿。男子拒絕驗尿，員警遂向檢察官請示可否強制採尿，檢察官回覆「犯嫌如果有毒品前科或是毒品列管人口，得強制採尿...亦得由被告自行採尿」，但未核發許可書。

男子被押解到醫院綑綁於病床，由醫師把尿管插入尿道導尿，警方再把採集的尿液送交化驗，得到安非他命陽性反應，檢察官據此提起公訴，聲請簡易判決處刑，新北地院簡易庭判刑5月。

男子上訴，承審的新北地院第二審認為，強制導尿屬高度侵犯人身的處分，警方卻可以在未拿到檢察官或法官的許可書下逕自進行，有違憲爭議，聲請大法官解釋。憲法法庭審理後，14日公告並於同日下午3時宣示判決。

刑訴法第205-2條規定，警察為蒐集犯罪證據，可逕行對嫌犯採取指紋、掌紋、腳印、照相、測量身高，甚至可以採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣作為犯罪證據。

部分員警把該法所稱的「採尿」解讀為包含「強制導尿」，在遇到不願配合的毒品嫌犯時，即把他送往醫院，直接插管導尿採驗。新北地院這件毒品案就是警方在沒令狀的許可下「侵入性」強制採尿而引發爭議。

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