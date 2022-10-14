淫行曝光挨告 狼牧師搬出上帝說...

一名狼牧師故意露毛更露「鳥」要2名女教友觸碰，事後挨告已被判刑。（資料照）

2022/10/14 17:07

〔記者溫于德／台北報導〕一名暱稱「爺爺」的八旬老翁被控是名狼牧師，6年前在校園福音團契服務時，自稱年紀大需要照顧，要2名年輕女教友到他家替他按摩以解便秘，卻故意露毛更露「鳥」還要2人觸碰，後來他被其中1名女子提告，已遭判刑定讞並賠償，此時，另名女子見媒體報導此事，也提告揭發，他到案認罪並稱「已向上帝懺悔」，同時賠償百萬，台北地院認定他犯9個利用權勢猥褻罪，併判10月徒刑，得易科罰金30萬元。

事實上，這名狼牧師曾於2019年在團契網站發悔過道歉信，他說，「我做了嚴重得罪人、得罪神的事，不只是性騷擾，我更是犯了對罪不自知的麻痺，不只是不儆醒，我更是無知又自大地忽視了上帝多次的提醒；我使主的名蒙羞，我傷害了姊妹，使校園團契和眾教會受到嚴重的虧損。我以不配和無比愧疚的心，向大家坦承我所犯的錯，並公開地悔過道歉。」

狼牧師是在2016年9月要女教友每週到他家替他按摩，理由是他年紀大腸胃不好會便秘，但他卻要女教友按摩時手往下一點，進而碰到陰毛，但他並不滿足，甚至脫掉褲子露「鳥」要求女教友摸。

而女教友雖然拒絕，卻礙於狼牧師的權威，被迫在「鳥」上方約2公分陰毛處按摩，再假裝需要寫作業才離開住處。女教友後來提告，男牧師自白認罪，被依3個利用權勢猥褻罪併判8月徒刑，得易科罰金24萬元，全案因為檢、辯都沒上訴而定讞，男牧師另遭判賠60萬元確定。

後來另名女教友見媒體報導狼牧師的淫行，驚覺自己受害過程幾乎相同，狼牧師還對她親吻、擁抱，也提告揭發。男牧師到案認罪並稱「已向上帝懺悔」，同時賠償100萬多元，北院認定他犯9個利用權勢猥褻罪，併判他10月徒刑，得易科罰金30萬元。可上訴。

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