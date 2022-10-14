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    「偵查隊長」LINE加好友助操股 8旬教職退休婦被盜領698萬

    假偵查隊長LINE加好友誘協助操股，一名8旬教職退休婦人被盜領698萬元，刑事局提醒民衆小心受騙。（刑事局提供）

    假偵查隊長LINE加好友誘協助操股，一名8旬教職退休婦人被盜領698萬元，刑事局提醒民衆小心受騙。（刑事局提供）

    2022/10/14 14:34

    〔記者邱俊福／台北報導〕南部一名8旬陳姓退休教職婦人，一個月前有自稱「偵查隊陳隊長」透過LINE邀約加好友後，在對方每天噓寒問暖等話術下，竟將網銀與證券帳戶、密碼，交給對方操作，直到上周她前往銀行找行員時才發現有異，但已被先後盜領698萬元。刑事局今提醒民衆小心受騙。

    刑事局表示，陳婦在教職退休後倚賴退休金過生活，8月底時收到手機LINE自稱中部警察局偵查隊陳姓隊長主動邀約加好友並來電問候，並向陳婦詢問是否投資股票。

    對方平常都LINE傳送文字及貼圖表示關心，但只要提及股票投資跟匯款相關的內容均透過LINE語音通話，更以公務身分聲稱股市下跌，提議陳女將手上持股賣掉或協助操作，再要求陳女至陽信銀行開立新帳戶及設定網路銀行，並將網銀帳號密碼提供給他操作。

    陳女誤信下，按對方指示操作，更另外提供名下元大證券帳戶網銀帳號密碼給對方。

    結果，網銀帳戶先後被轉帳12筆計548萬元至其他帳戶，又從元大網銀帳戶轉帳150萬至其他帳戶，上周更向銀行自稱為陳婦兒子，欲幫母親轉帳，陳婦恰好至銀行證券找行員時得知此事，才驚覺遇上詐騙集團。

    刑事局提醒，近來詐騙集團假冒公務機關名義，指示被害人申請網路銀行約定帳戶並要求提供帳號、密碼，切記檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求設定網銀帳密或收取現金存簿。

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