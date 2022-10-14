國門解封首日出入境2.5萬人 拚一週內核定郵輪復航指引

行政院長蘇貞昌、交通部長王國材（右）14日赴立法院施政報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2022/10/14 14:59

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣國門昨日迎來解封，正式實施入境「0+7」檢疫新制。交通部部長王國材今（14日）表示，昨日各機場約有1.5萬人入境、1萬人出境，較平常多出一倍。交通部已完成郵輪復航指引並送交中央流行疫情指揮中心，希望一週內可以核定。

立法院今日邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長進行施政報告並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時關注台灣睽違939天後重啟國門的狀況。王國材說明，昨日各機場約有1.5萬人入境、1萬人出境，較平常多出一倍。

蔡適應提到，基隆港是台灣最重要的郵輪母港，最多能同時容納5艘郵輪，疫情前年運量超過109萬人次，全國更有90%航次是由基隆出發，對基隆各項產業帶來相當大助益。台灣是亞洲除了中國以外最後一批開放國境的國家，需要更加努力爭取國外觀光客。

據此，蔡適應提出4點建議，包含郵輪復航指引應盡速核定，旅展行銷補助倍增、外國人來台規費補助強化競爭力；此外，全球現有90個國家國人入境我國時免簽證，他也建議扣除俄羅斯以外的泰國、菲律賓、汶萊的免簽試辦可以持續進行。

行政院長蘇貞昌回應，他會責成交通部進行CIQS（通關、證照、檢疫、安全）簡化，務必讓全世界知道台灣已經開放國境。

王國材也表示，交通部已完成郵輪復航指引並送交中央流行疫情指揮中心，希望一週可以核定，交通部也開始與郵輪業者、旅行業者討論，各界都相當期盼郵輪復航。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法