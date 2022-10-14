BA.5疫情80死達單日新高！下5猛藥搶救急性腦炎8歲男童

武漢肺炎BA.5變異株亞型疫情有降溫趨勢，但今天單日死亡數創新高、達80人。（指揮中心提供）

2022/10/14 14:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）BA.5變異株亞型疫情有降溫趨勢，但今天單日死亡數創新高、達80人，另外也新增3例兒童染疫後重症案例，1名患MIS-C（小兒多系統發炎症候群）、1名合併細支氣管炎、1名有腦水腫。

1歲女童無慢性病、未接種過武肺疫苗，本月8日有發燒、嘔吐、紅疹等症狀，到急診就醫發現發炎指數升高、凝血功能異常，給予免疫球蛋白等治療後病況穩定，住進一般病房。

另一名1歲男童沒有慢性病、無接種武肺疫苗，他在本月9日發燒和腹瀉，當日確診武肺，11日因嗜睡、呼吸急促到急診就醫，檢查發現有胸凹、喘鳴、呼吸窘迫，插管並使用呼吸器且住進加護病房，診斷為新冠病毒感染併細支氣管炎，經給予瑞德西韋治療，目前正在加護病房使用高流量氧氣鼻管。

另一名8歲男童無慢性病、沒接種過武肺疫苗，他在9月15日發燒、咳嗽，快篩陽性後當晚全身抽搐到急診就醫，因持續抽搐緊急插管使用呼吸器，電腦斷層診斷有腦水腫，診斷為急性腦炎，醫療團隊給予男童5種藥物包括瑞德西韋、抗癲癇藥物、降腦壓藥、免疫球蛋白、類固醇等，已經在9月18移除呼吸器，且康復出院。

今年國內12歲以下兒童染疫後重症案例已經累計247例，以MIS-C的159例最多，腦炎33例次之。今年Omicron疫情整體致死率仍維持萬分之16（0.16%）。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法