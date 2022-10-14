80人死亡創BA.5疫情爆發以來新高 今本土+48205

2022/10/14 14:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續高原期、今天新增4萬8205例，已經開始有下降趨勢，但死亡人數高達80人，是這波BA.5疫情以來的新高。

今日新增80例本土病例死亡個案，為49例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、77例具慢性病史、61例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年7月15日至10月11日，死亡日期介於7月27日至10月11日。

個案分布為新北市（9,251例），臺中市（6,372例），桃園市（5,158例），高雄市（4,980例），臺北市（4,849例），臺南市（3,719例），彰化縣（2,494例），屏東縣（1,554例），新竹縣（1,213例），雲林縣（1,192例），苗栗縣（1,187例），新竹市（1,093例），宜蘭縣（940例），嘉義縣（828例），基隆市（759例），南投縣（700例），花蓮縣（685例），嘉義市（523例），臺東縣（346例），金門縣（191例），澎湖縣（156例），連江縣（15例）。

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武漢肺炎本土疫情持續高原期、今天新增4萬8205例，已經開始有下降趨勢，但死亡人數高達80人，是這波BA.5疫情以來的新高。（指揮中心提供）

武漢肺炎本土疫情持續高原期、今天公布死亡人數高達80人，是這波BA.5疫情以來的新高。（指揮中心提供）

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