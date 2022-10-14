迷你馬「蹓達」不怕人 北市動物園展開減敏訓練

迷你馬：那麼多人在看我，我會害羞！（台北市立動物園提供）

2022/10/14 14:21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園今年推出「動物行為學院」，最近保育員帶領羊駝、迷你馬在園區蹓躂，進行「減敏」訓練，循序漸進地幫助動物減低近距離內出現陌生人時的敏感反應，未來民眾有機會在遊客步道上遇到可愛的動物們。

「動物行為學院」一推出相當受到民眾喜愛，園方表示，要讓平常不會和人群接觸的動物，在群眾面前表現出自然的行為，保育員得要投注非常多的時間和心力，和動物們培養感情取得信任，進行「減敏」訓練之後，未來在學院展演時，比較不受到遊客熱情的影響。

園方指出，學院裡體型最大的動物親善大使是迷你馬，體型壯碩，但對人群有戒心，因此「減敏」訓練的路上，保育員提醒圍觀的遊客：「不要站在馬的後面，牠們會後踢！」遊客看到動物驚喜又開心，一路跟著動物，還不時問說「牠怎麼會出來？馬也會怕人嗎？牠的毛很漂亮看起來很健康」。

保育員最開心的是照養的動物被稱讚，看迷你馬一下左、一下右跟著保育員，原來是聞到保育員口袋裡的紅蘿蔔；園區野生的桑葉等提供「蹓躂」沿路美食打卡點，動物一停下來保育員就有機會跟民眾互動，介紹迷你馬及羊駝正在進行「穩定跟隨」及「減敏」的訓練。

園方表示，民眾如果在園區裡看到動物出來「蹓躂」，請按耐住澎湃激動的心情，協助保育員讓動物習慣人多的場合，一起完成這趟動物「減敏」訓練。

遊客看到動物「蹓達」，既驚喜又開心，一路跟著動物拍照。（台北市立動物園提供）

遊客如果看到動物保育員帶著羊駝、迷你馬等動物在園區「蹓躂」，那可是保育員正在為動物進行減敏訓練。（台北市立動物園提供）

今年「動物行為學院」的活動一推出，就相當受民眾喜愛。（台北市立動物園提供）

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