援外工作化身桌遊 國合會邀解鎖任務

國合會今（14）日發表「臺灣出任務 Mission Taiwan, Go!」桌遊，邀請民眾一起解鎖援外工作任務。外交部國經司長蔡允中（左）也親自試玩。（記者楊丞彧攝）

2022/10/14 13:35

〔記者楊丞彧／台北報導〕為增進民眾對政府援外工作的認識，財團法人國際合作發展基金會歷時一年開發出首款以「援外」為主題的桌遊「臺灣出任務 Mission Taiwan, Go!」，期盼透過寓教於樂、沉浸式體驗過程，將抽象、遙遠的援外工作融入桌遊情境，以更親近民眾的方式，呈現我國援外工作的目的、計畫、重點與困難。國合會邀請民眾一起解鎖援外任務。

國合會秘書長項恬毅今（14）日在「臺灣出任務 Mission Taiwan, Go!」發表會上致詞表示，為讓外界認識我國推動發展援助工作的努力，多年來國合會持續透過不同的媒介和方式與公眾溝通，近年來也走進校園。因此，推出年輕人熱愛的桌遊，即為國合會的創新嘗試，不僅寓教於樂，也是新興教學輔助工具。外部測試期間，也找了建國中學、北一女中、百齡高中與陽明高中師生協助試玩。

項恬毅說明，「創新」是台灣傲人的能量，這款「臺灣出任務 Mission Taiwan, Go!」桌遊歷時近一年開發，融入象徵計畫執行、角色扮演、狀況演練、資金運籌、工具運用等援外工作實況，並搭配聯合國永續發展目標（SDGs）、國合會業務優先領域等概念，希望透過沉浸式遊戲體驗，讓一般民眾迅速理解援外工作內涵，以及第一線工作者所遇到之困難和解鎖任務過程。

外交部國際合作及經濟事務司蔡允中致詞時表示，國合會充滿著活力與創意，推動的計畫也越來越多元，並結合許多台灣的元素在裡面，特別是包括我國的強項科技產業等。這次推出這款桌遊，是接近年輕族群的最好方式。年輕族群不僅是外交部積極爭取的對象，也是國合會對外拓展國際合作工作要爭取的重要對象，結合年輕人的力量讓國際合作計畫更靈活、更有創意。

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