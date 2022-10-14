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    遭勒斃馬來西亞籍女大生差一步可領畢業證書 家屬預計今晚抵台

    馬來西亞籍24歲蔡姓女大生疑遭30歲陳姓男子勒斃陳屍在大東路租屋處。（記者王冠仁擷自IG，本報合成）

    馬來西亞籍24歲蔡姓女大生疑遭30歲陳姓男子勒斃陳屍在大東路租屋處。（記者王冠仁擷自IG，本報合成）

    2022/10/14 13:18

    〔記者楊綿傑／台北報導〕馬來西亞籍24歲蔡姓女大生疑遭30歲陳姓男子勒斃，銘傳大學今天證實，被害女子為該校延畢學生，僅差最後2門課就能在本學期取得畢業證書，第一時間已與家屬聯繫。據瞭解，女大生家屬預計今晚飛抵桃園機場，處理後續事宜。

    銘傳大學秘書長樊中原受訪時指出，蔡姓學生就讀於廣銷系，目前屬於延畢狀態，已經參加過畢業典禮，僅剩最後2門課在修習，若成績通過就能在明年元月初學期結束後領到畢業證書，只差一步卻遭遇不測，學校感到惋惜、哀痛。

    樊中原提到，女學生同班同學皆已畢業，不過學校仍會就其修同一門課的同學、平時有接觸的其他學生等進行關注瞭解，並視情況進行相關輔導措施。

    樊中原表示，女學生的胞弟也是銘傳校友，先前已從海青班畢業，聞訊非常震驚，而銘傳在馬國也有不少校友，包括同學會、校友會等組織第一時間都有所聯繫，並在當地提供相關協助。

    至於女學生家屬來台事宜，樊中原說，原本其家屬的護照已經過期，但在有關單位積極協助下，今天即可飛來台灣，將安排入住學校的會館。面對此事，家屬又人生地不熟，外交單位、校方都會全程派人陪同，提供一切必要協助。

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