三重警抓錯人誤傷民眾向監委陳述 立委盼監院彈劾

立委邱顯智（左）、王婉諭（右）陪同黃姓民眾（中），14日前往監察院向監委陳述無故遭三重分局永福派出所警察毆打。（記者塗建榮攝）

2022/10/14 13:43

〔記者吳書緯／台北報導〕新北市警察局三重分局永福所員警因盤查黃姓民眾，發生錯認通緝犯，逮捕過程造成黃男受傷，曾擔任三重市長的監委陳景峻已立案調查。時代力量立委邱顯智、王婉諭今陪同黃男赴監察院向陳景峻陳述，並出示影音證據；邱顯智盼監察院徹底調查，並彈劾2名失職員警，移送懲戒法院。

陳景峻7日表示，對此案高度關切，已申請自動調查，且三重分局除抓錯人事件外，監院亦接獲民眾陳情指三重分局屢屢值勤不當，更有市議員指出在一年發生5件重大違紀事件，故有深入調查之必要。

邱顯智、王婉諭今陪同黃男赴監察院向陳景峻陳述，3人在監察院接受媒體聯訪。黃姓民眾表示，這次還好他的兒子腦袋清楚，錄了一段錄音檔證據，關於員警親口承認，穿便服沒穿制服、也未出示警員證就打他的陳述；另外一個錄影檔則是員警一直把他壓著打，且他手上被拷著手銬，有2名制服員警在旁邊看戲的影片，非常清楚也很簡短。

邱顯智說，這是近期最嚴重的警察違紀事件，警察在案發時完全沒穿制服、也未出示警員證件，突然暴打民眾一頓，當制服員警抵達時遭上銬，上銬之後在現場還持續被毆打頭部，並用膝蓋掐住咽喉，等於遍體麟傷，是很嚴重的事情，員警以這樣的情緒動作已經不適合擔任員警。

邱顯智表示，當代法治國家警察必須要嚴守法治國的界線、比例原則、「警察職權行使法」等法規，無非是警察也要守法，這樣的員警莫名其妙暴打老百性，這種情緒管理跟控管，已經不適任員警，因此呼籲監察院徹底調查，予以彈劾，移送懲戒法院，而員警事後竟然提告黃姓民眾妨害公務跟傷害罪，一邊提告、一邊同時申請調解，「完全沒有誠意」。

王婉諭說，內政部長徐國勇、警政署長黃明昭昨天在立法院內政委員會只有不斷要進一步瞭解、有道歉等語，但應該要照顧人民的警察，不但沒有做好職責，甚至還傷害人民，這讓大家沒辦法接受，而且一再發生類似事件情況下，受傷的不僅是民眾，還有人民對警察的信心也會受影響，「這其實是造成人民對政府的不信任」。

立委邱顯智（前右）陪同黃姓民眾（前左）赴監院向監委陳景峻陳述案情。（記者吳書緯攝）

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