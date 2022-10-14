警方強制毒蟲插管驗尿違憲？憲法法庭15：00公布結果

員警強制插管導尿是否違憲，憲法法庭14日下午將公布結果。（資料照）

2022/10/14 13:29

〔記者吳政峰／台北報導〕毒品人口若拒絕驗尿，部分員警會援引刑事訴訟法第205-2條，請醫師協助強制插管導尿採驗。但新北地院認為，警方在沒有檢察官或法官的令狀下做成此種處分，有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭訂今（14）日下午3時公布結果。

新北一名毒品人口被老婆檢舉吸毒，員警前往搜索，起出毒品吸食器，依現行犯將其逮捕，並要求驗尿。男子拒絕驗尿，員警遂向檢察官請示可否強制採尿，檢察官回覆「犯嫌如果有毒品前科或是毒品列管人口，得強制採尿...亦得由被告自行採尿」，但未核發許可書。

男子被押解到醫院，綑綁於病床，由醫師把尿管插入尿道導尿，警方再把採集的尿液送交化驗，得到安非他命陽性反應，檢察官據此提起公訴，聲請簡易判決處刑，新北地院簡易庭判刑5月。

男子上訴，承審的新北地院第二審認為，強制導尿屬高度侵犯人身的處分，警方卻可以在未拿到檢察官或法官的許可書下逕自進行，有違憲爭議，聲請大法官解釋。

憲法法庭審理後，14日公告將於同日下午3時宣示判決。由於不少學者認為強制導尿侵害人權，應採嚴格審查，不宜由警方片面逕行發動，故外界研判本案宣告違憲的機率不低；若宣告合憲，大法官也可能在判決內附註，禁止警方逕採強制導尿手段，以符合比例原則。

刑訴法第205-2條規定，警察為蒐集犯罪證據，可逕行對嫌犯採取指紋、掌紋、腳印、照相、測量身高，甚至可以採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣作為犯罪證據。部分員警把該法所稱的「採尿」解讀為包含「強制導尿」，在遇到不願配合的毒品嫌犯時，即把他送往醫院，直接插管導尿採驗。新北地院這件毒品案就是警方在沒令狀的許可下「侵入性」強制採尿而引發爭議。

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