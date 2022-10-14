撞到月亮的巨木！實測台灣最高樹桃山神木 完整影像開箱

找樹的人團隊花費4天時間拍下桃山神木的身影，相較過去作業都要好幾週的時間，彷彿是不可能的任務。（林試所提供）

2022/10/14 14:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會林試所助理研究員徐嘉君與成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁團隊，利用空載光達技術搜尋全台灣樹高65m以上的巨木，推測台灣超過65公尺高以上的巨木有941棵，桃山神木也列在其中，經過4次的實地勘察，找到位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹，也是東亞最高的樹。

由林試所與成大組成的「找樹的人」團隊，2019年時以光達找到位於雪霸國家公園的桃山神木，當時評估桃山神木可能超過75公尺高，團隊於2020年8月用當初光達資訊，經4次實地勘查，終於找到這棵位於海拔2千公尺高的台灣實體最高樹、實體測量達79.1公尺的台灣杉桃山神木。

林試所所長曾彥學表示，桃山神木是目前已知東亞最高樹，團隊的發現對全球巨木研究將會有重要貢獻。

不過只知桃山神木樹高還不夠，更重要的是要留下神木的影像與更詳細的光達點雲影像，徐嘉君與王驥魁及Steven Pearce團隊上週花7天時間作業，背負價值3百萬元的光達及攀樹設備，1天上攻1500公尺又直下1300公尺終抵桃山，Steven Pearce直呼這是他執行過的拍攝計畫中最有挑戰的一次。

Steven Pearce說，桃山神木所在地遙遠，他因未事先做過場勘，不如過去拍攝巨木時間充裕，這次僅能在4天內完成拍攝。此外，拍攝期間天氣多雨潮濕，雖然他有簡短學習中文，但仍有賴徐嘉君協助翻譯，當地森林地形複雜，可架設相機的空間窄小，不過在團隊合作無間下，仍在1天就架好相機。

他說，要將相機用架好的繩子拉到樹頂就要花2分鐘，拉到樹頂後用相機垂放到樹基要12分鐘，才能完成1組共450張照片拍攝，最後共拍20組照片。

因樹頂亮度高、樹基昏暗，考驗攝影的對焦與曝光，Steven Pearce採包圍曝光方式完成拍攝作業，之後又要從9千張照片中仔細調校組合，讓桃山神木英姿完整曝光。

徐嘉君形容桃山神木之高，就如同一棵可撞到月亮的巨木，這源自於魯凱族過去在樹梢採集愛玉對巨木的形容，她也說，經由王驥魁的光達掃描，推測還大安溪上游可能會有超過80公尺的巨木，但實際場勘還要等明年乾季的1、2月。

Steven Pearce說，台灣森林是他看過最美麗的森林之一，樹冠的生態系更彷彿花園一般豐富，來自同樣有大量巨木澳洲塔斯馬尼亞的他，很期待台灣和塔斯馬尼亞組成巨木島嶼聯盟，一同推廣生態旅遊。

林試所找來全球唯一有技術拍攝巨木的攝影家Steven Pearce拍下桃山神木的身影。（林試所提供）

徐嘉君攻上桃山神木樹冠。（林試所提供）

林試所助理研究員徐嘉君與成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁團隊，與全球唯一有技術拍攝巨木的攝影家Steven Pearce用2天的急行軍，走完過去要4天的路程，其中一天還直上1500公尺後又直下1300公尺。（林試所提供）

桃山神木樹冠層生態豐富，彷彿花園。（林試所提供）

農委會林試所助理研究員徐嘉君（右起）、林試所所長曾彥學與成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁，巨木攝影家Steven Pearce。（記者楊媛婷攝）

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