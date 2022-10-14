案外案！西雅圖咖啡負責人指控 檢察官要他捐千萬換緩起訴

負責人劉增祥指控當時當初負責偵查的檢察官黃睦涵承諾他捐2000萬元換緩起訴，卻又將他起訴。（資料照）

2022/10/14 12:35

〔記者溫于德／台北報導〕馥餘實業公司旗下品牌「西雅圖極品咖啡」3年前爆發阿拉比卡咖啡豆標示不實案遭士林地檢署偵辦，總經理劉增祥因此被起訴，一審判劉得易科罰金之刑6月，緩刑2年，提供120小時義務勞務，並繳交國庫300萬元。但今有媒體報導，劉指控當時負責偵查的檢察官黃睦涵（目前已調台南地檢署）承諾他捐2000萬元換緩起訴，結果卻又將他起訴。

劉增祥向媒體爆料，當初負責偵查的檢察官黃睦涵（目前已調台南地檢署）將他起訴，並對他表示這是比他大的人的決定，意指是時任士檢檢察長朱家崎（已升任台南高分檢檢察長）所要求；劉還說，黃睦涵當時還加他LINE，稱要私下聯繫，要他寫道歉公告傳去供黃修改，並告知檢方舉行記者會的時間，另也邀他到台南讓黃盡地主之誼。

士檢上午受訪表示，檢察官偵辦案件時，會探詢被告態度，並討論各種結案可能，至於是否起訴被告，基於檢察一體是檢察長的職責；另，就算給予被告緩起訴，後續也有可能聲請再議，因此，何時對外發生效力，並不確定。士檢也說，就檢察官加劉的LINE部分，若收到相關資料就會處理。

檢察官當初起訴指，劉增祥與李姓廠長自2018年起，將「低價」羅布斯塔咖啡豆以13％或26％的比例，攙偽在標示100％的「高價」阿拉比卡咖啡豆，並對外販售，涉嫌食品衛生管理法中攙偽食品罪、刑法販賣虛偽標記商品罪。

一審士林地院認為，兩種咖啡豆品質雖然不同，但無絕對優劣之分，因此，並無食品安全衛生管理法中所指「攙偽或假冒」情形。

但士院表示，劉增祥負責擬定包裝等行銷策略，李姓廠長負責廠務營運，均觸犯商品虛偽標記罪；而西雅圖咖啡在市場上擁有許多店面及廣大知名度，市佔率極高，兩人所為雖然不會傷害消費者食品安全，卻在媒體披露後，利用不實聲明，誤導稽查人員調查。

不過士院考量兩人認罪，也將不實商品全面回收下架，並改正商品品質標示，且兩人在咖啡界長年累積專業知識及特殊專長，也有意願在咖啡界貢獻專長，故依法分別量刑。

劉增祥被判6月徒刑，如易科罰金每日須以3000元計算，要繳54萬元，提供120小時義務勞務，並繳交國庫300萬元；李姓廠長被判4月徒刑，如易科罰金每日以1000元計算，要繳12萬元，提供60小時義務勞務，並繳交國庫30萬元；沒收馥餘實業公司犯罪所得1829萬多元。可上訴。

時任士檢檢察官黃睦涵被負責人劉增祥指控誘捐2000萬元卻仍將他起訴。（資料照）

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