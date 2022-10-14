搶進綠營票倉 陳時中、蔣萬安社子市場拜票拚人氣

陳時中今上午到社子市場拜票，受到熱烈歡迎。（記者方賓照攝）

2022/10/14 12:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選戰倒數，台北市長「三腳督」局勢競爭激烈，國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中今日上午先後前往被視為綠營票倉的社子市場拜票，2人展現親和力，面對攤商、採買婆媽要求合照，來者不拒，2大陣營互拚人氣，尬場意味濃厚。

蔣萬安上午9時先抵達社子市場，拜票前被媒體問起上午在市場拜票、葫蘆寺參拜的行程安排，皆與陳時中相同，是否在尬場？蔣萬安表示，行程很早就規劃好，其他參選人要如何規劃他沒辦法代表說明，他就是維持自己步調跟節奏，持續緊握每一雙手、爭取市民認同。

人聲鼎沸的社子市場，湧現採買人潮，蔣萬安在受訪結束後在黨籍北市議員汪志冰、張斯綱、陳重文陪同下，逐一向攤商握手拜票，遇到民眾要求合照馬上停下腳步拍照，隨即緩緩前行，團隊也不時高喊「蔣萬安凍蒜」，炒熱氣氛。

相隔一小時，陳時中在10時到達，也被媒體問到是否來尬場？陳時中說，「沒有這個意思」，隨即在黨籍北市議員鍾佩玲、陳賢蔚、林世宗及黨籍議員參選人林延鳳陪同下，一行人走進市場掃街拜票，有攤商主動送上蒜頭、白蘿蔔跟粽子，預祝陳時中高票當選，相當熱情。

蔣萬安拜票尾聲時，相隔不到百步的距離，陳時中正好被民眾包圍合照，蔣萬安團隊見狀大喊「凍蒜」，2大陣營差點短兵相接，蔣萬安拜票結束後便搭車離去，並未與陳時中碰面，陳時中則持續在市場向攤商拜票，遇到害羞的攤商，陳時中直接走上前握手、擊掌，掃完整個市場、花1個多小時才離開。

蔣萬安遇到民眾要求合照馬上停下腳步拍照。（記者方賓照攝）

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