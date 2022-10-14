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    首頁　>　臺北市

    大馬女大生遭勒斃陳屍租屋處 兇嫌疑自認死者男友

    平時擔任模特兒的24歲馬來西亞籍蔡姓女子，疑遭30歲陳姓男子勒斃陳屍在大東路租屋處。（記者劉慶侯擷自IG）

    平時擔任模特兒的24歲馬來西亞籍蔡姓女子，疑遭30歲陳姓男子勒斃陳屍在大東路租屋處。（記者劉慶侯擷自IG）

    2022/10/14 11:33

    〔記者劉慶侯／台北報導〕平時擔任模特兒和直播主的24歲馬來西亞籍蔡姓女子，12日疑遭30歲陳姓男子勒斃陳屍在台北市大東路租屋處。警方目前在第二殯儀館進行初步查驗可能死因。至於確實死亡原因，將待蔡女家人抵台後，再進行解剖查驗。

    警方表示，涉嫌勒斃蔡女的陳男，因案發後吞服大量感冒藥，雖經醫院多次洗胃，但陳仍是表現出醒醒睡睡的狀態，尚無法進行偵訊；警方將待陳男「確實清醒」後，再作進一步調查。

    負責偵辦的台北市士林警分局表示，不排除目前無業的陳男，是因觀看蔡女直播而成男粉絲，只因雙方聊天和陳偶爾的「斗內（送禮品）」，讓陳男誤以為雙方是男女朋友的關係，結果引發憾事。

    警方表示，外型青春亮麗的蔡女，是在馬來西亞以交換生身份來台，就讀銘傳大學，但因不明原因目前延畢中。由於她身材高挑又艷麗，平時不僅擔任模特兒，也在17直播擔任直播主，IG上也有不少外拍作品。

    警方調查，昨天中午12點左右，陳男從蔡女台北市大東路租屋處離開。他返回新北市鶯歌住處，下午打電話告訴雙親有輕生念頭，隨後吞服大量藥物失去意識。陳男父母嚇得報警，員警到場破門進入，赫然發現陳男已失去意識。

    陳男送醫途中神情恍惚之際告訴新北市警方，「我在士林大東路掐死了一個女的」，警方不敢大意，立刻通報轄區士林分局到場察看，當員警趕到蔡女租屋處時，發現她已經明顯死亡。

    據悉，蔡女的同學、朋友告訴警方，蔡女先前有交往一名男友，但兩人已分手。蔡女前男友則說，兩人1個多月前分手，蔡女平時除了擔任模特兒，還有經營直播，偶爾會跟粉絲見面。

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