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    週末恐有三颱共舞 氣象局：TD23明有機會成颱且同步發海警

    週末恐有三颱共舞，氣象局表示，TD23明日有機會形成颱風並同步發布海警。（圖：取自氣象局網站）

    週末恐有三颱共舞，氣象局表示，TD23明日有機會形成颱風並同步發布海警。（圖：取自氣象局網站）

    2022/10/14 11:05

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕西北太平洋上目前有3個熱帶性低氣壓，在今、明2天就有機會都增強為颱風，中央氣象局預報員張承傳表示，最需要留意的就是目前位於菲律賓東方海面的TD23，明日就有機會增強為輕度颱風，且增強為颱風時就可同步發布海上颱風警報，後續加上東北季風增強，桃園以北、東半部都要留意大雨或豪雨。

    張承傳表示，位於南海的TD22，今天就有機會形成今年編號第19號颱風「桑卡」，不過它後續會持續往西前進，對台灣沒有影響；位於菲律賓東方海面的TD23，以及關島附近的TD24，明天就有機會形成今年第20號颱風「尼莎」、第21號颱風「海棠」，不過TD24後續會持續往北移動，對台灣也不會有影響。

    3個熱低壓中最值得注意的是TD23，張承傳表示，它有機會在明天形成颱風，後續通過巴士海峽，因此，可能在它形成颱風的時候，就會同步發布海上颱風警報，下週日是距離台灣最近的時候。對台灣天氣影響方面，張承傳表示，明日開始降雨就會增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北都有大雨或豪雨機會；下週日東北季風增強後，下週日、下週一降雨會再進一步增加，桃園以北、東半部都有大雨或豪雨機率，尤其是東北部要特別留意豪雨等級的降雨。

    下週二後台灣天氣就會恢復單純受東北季風影響，張承傳表示，各地降雨會比較緩和，僅剩迎風面會有些雨勢，這樣的天氣將一路持續到下週三；下週四東北季風減弱後，迎風面還是有雨，不過氣溫會稍微回升。

    張承傳表示，今、明2天各地低溫大約都有22度至24度，北部高溫24度、25度、中南部高溫都還有30度以上；下週一起各地會轉涼，中部以北低溫約19度左右，中南部高溫也會掉到30度以下，約在24度至27度左右、低溫約20度至23度。

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