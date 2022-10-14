輕型巡防艦配備「華陽」垂直發射系統 海劍二飛彈防空戰力強大

海軍「塔江號」軍艦是在艦舯段配置飛彈斜式發射箱。圖為塔江軍艦發射「海劍二」飛彈畫面。（圖：取自「莒光園地」影片）

2022/10/14 10:15

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍計畫興建「防空型丶反潛型」輕型巡防艦原型艦各1艘，規劃在2026年年底前完成，軍方人士今天指出，輕型巡防艦規劃配備「海劍二」艦載防空飛彈，並採用法方指導丶中科院研製的「華陽」垂直發射系統，將可大幅提升軍艦的防空戰力。

輕型巡防艦的艦艏A砲位為76快砲，B砲位的位置會在甲板下方配置「華陽」垂直發射系統。

海軍現正進行的康定級（拉法葉級）軍艦性能提升案，6艘康定軍艦都會改採垂直發射系統，但軍方內部盛傳，中科院在國造「華陽」垂直發射系統的研製上，多次出現瓶頸，後來是引進法國原廠及法方專業科研人員的技術指導後，才使得「華陽」垂直發射系統的研製獲得突破。

至於輕型巡防艦原型艦將採用的垂直發射系統，是否代表著就是經過法國專家指導過後的台法混血系統？軍方人士並未具體證實與否。

日前交艦給海軍的玉山軍艦，艦上甲板配備了4座8聯裝「海劍二」防空飛彈斜式發射箱，合計達到32枚飛彈之多。據了解，康定級（拉法葉級）軍艦在完成戰鬥系統提升案後，艦載防空飛彈將配備的是32聯裝的「海劍二」防空飛彈，並在甲板下配置垂直發射系統，由於輕型巡防艦的噸位為2000至2500噸，比康定級軍艦小了一號，輕型巡防艦垂發系統配備的「海劍二」防空飛彈，究竟會是32聯裝？還是24聯裝？軍方人士也未給出具體結論。

海軍參謀長蔣正國日前在立法院答詢時表示，輕型巡防艦除配備「海劍二」防空飛彈之外，也將配備增程型超音速反艦飛彈，可威懾中共航空母艦，待2026年籌獲2艘原型艦後，擬再籌獲10艘後續艦。

日前甫交艦給海軍的玉山軍艦，在甲板上配置4座8聯裝，合計32枚「海劍二」防空飛彈。（資料照，總統府提供）

海軍計畫興建「防空型丶反潛型」輕型巡防艦原型艦各1艘，規劃在2026年年底前完成，艦艏A砲位配置的是76快砲，後方的B砲位位置，是在甲板下方配置「華陽」垂直發射系統，將可大幅提升軍艦的防空戰力。圖為中科院先前公佈1400噸級輕型巡防艦概念影片。（資料照）

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