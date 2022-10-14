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    首頁　>　臺北市

    趁人內急下手偷竊 3人惡行曝光互相推諉

    張男迅速離開大樓。（記者劉慶侯翻攝）

    張男迅速離開大樓。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/10/14 10:25

    〔記者劉慶侯／台北報導〕在大樓擔任保全的曾女，因為內急暫時離開管理室上廁所，不料才僅僅13分鐘，擺放在管理室內的手機和1700元現金便不而飛；警方調閱監視畫面，發現是彭姓男子和吳姓妻子，及他們的張姓友人涉嫌，但警訊中3人互相推諉，仍被依法究辦。

    警方表示，55歲的曾女在北市開封街一段一處住商大樓擔任管理員，但是月前晚間因內急趕著上廁所，待返回管理室時，卻發現桌上的手提包被人翻動，價值1萬多元的手機、1700元現金全都不見了，曾女立刻向中正一分局博愛派出所報案。

    警方調閱監視器，發現曾女上廁所的13分鐘內，期間只有23歲的彭男、21歲吳女及27歲的張男曾一起經過，但對方形跡鬼祟，不斷進進出出大樓，還關掉大樓1樓的電燈，3人涉嫌重大，所以警方鎖定追查下落。

    警方經警方深入追查，發現3人互相認識，彭、吳還是夫妻，懷疑全案並非一人所為，且3嫌前科累累並時常於萬華區、中正區一帶出沒，經警方調閱周邊監視器追緝，逮獲姓彭姓、吳姓及張姓等3名嫌犯，

    警訊中，在餐飲業服務的彭、吳夫妻檔，將責任推給在酒店工作的張男，張則辯稱是夫妻檔下手，雙方當場撕破臉。儘管3人反目互相推諉卸責，但警方日前仍竊盜罪嫌將3人函送地檢署偵辦。

    彭男和吳姓妻子快速離開大樓。（記者劉慶侯翻攝）

    彭男和吳姓妻子快速離開大樓。（記者劉慶侯翻攝）

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