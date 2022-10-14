擔任指揮官「生死相關的決斷經驗」 陳時中：再來一次我也受不了

民進黨台北市長參選人陳時中今天到葫蘆寺參香，提到在指揮官期間許多生死相關的決定，若再來一次，他也受不了。（記者何玉華攝）

2022/10/14 10:28

〔記者何玉華／台北報導〕卸下中央流行疫情指揮中心指揮官身分成為民進黨台北市長參選人身分的陳時中，即便已經在疫後重新開放國門，防疫期間的作為仍不斷被國民黨及無黨籍的台北市長參選人蔣萬安、黃珊珊質疑，陳時中今（14）天受訪表示，若疫情再來一次，他也不見得承受得起生離死別的事件，但在需要承受的時候，「責任來，我們就扛！」

陳時中昨天晚間接受電視台專訪提到，若再有一次疫情，叫他接指揮官，「我是不會接的」；他今天早上到葫蘆寺參香後受訪再被問到此事時說，這一次指揮官的經歷，面對許多決定、生死相關的事件，心裡承受的壓力非常大，再來一次，他也不見得承受得起生離死別的事件。那當然在承受的時候，「責任來，我們就扛」，但絕不希望疫情再來一次，若再來一次，「我們也會受不了」。

對於他被指仇恨值高，陳時中說，他不想解釋成仇恨值高，但疫情時候做很多決定，不免對很多人造成傷害或有所損失，大家心中一定會有不滿，但當時都是為了避免更大的傷害不得已做的決定，對受到傷害的「也感到歉意」，但希望疫情早日過去、經濟早日振興。

對於「萬華是破口」這句話在選戰中一直被提起，陳時中也曾為此道歉，他今天澄清表示，這句話從來都不是出自於他（為當時的衛福部次長石崇良所言），他一向講法都是「我們的敵人是病毒，人類要合作對抗病毒」。

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