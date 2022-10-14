為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    擔任指揮官「生死相關的決斷經驗」 陳時中：再來一次我也受不了

    民進黨台北市長參選人陳時中今天到葫蘆寺參香，提到在指揮官期間許多生死相關的決定，若再來一次，他也受不了。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今天到葫蘆寺參香，提到在指揮官期間許多生死相關的決定，若再來一次，他也受不了。（記者何玉華攝）

    2022/10/14 10:28

    〔記者何玉華／台北報導〕卸下中央流行疫情指揮中心指揮官身分成為民進黨台北市長參選人身分的陳時中，即便已經在疫後重新開放國門，防疫期間的作為仍不斷被國民黨及無黨籍的台北市長參選人蔣萬安、黃珊珊質疑，陳時中今（14）天受訪表示，若疫情再來一次，他也不見得承受得起生離死別的事件，但在需要承受的時候，「責任來，我們就扛！」

    陳時中昨天晚間接受電視台專訪提到，若再有一次疫情，叫他接指揮官，「我是不會接的」；他今天早上到葫蘆寺參香後受訪再被問到此事時說，這一次指揮官的經歷，面對許多決定、生死相關的事件，心裡承受的壓力非常大，再來一次，他也不見得承受得起生離死別的事件。那當然在承受的時候，「責任來，我們就扛」，但絕不希望疫情再來一次，若再來一次，「我們也會受不了」。

    對於他被指仇恨值高，陳時中說，他不想解釋成仇恨值高，但疫情時候做很多決定，不免對很多人造成傷害或有所損失，大家心中一定會有不滿，但當時都是為了避免更大的傷害不得已做的決定，對受到傷害的「也感到歉意」，但希望疫情早日過去、經濟早日振興。

    對於「萬華是破口」這句話在選戰中一直被提起，陳時中也曾為此道歉，他今天澄清表示，這句話從來都不是出自於他（為當時的衛福部次長石崇良所言），他一向講法都是「我們的敵人是病毒，人類要合作對抗病毒」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網友抓包搞錯時間亂蹭勇士隊 蔣萬安：推廣運動
    2022/10/14 10:07

    網友抓包搞錯時間亂蹭勇士隊 蔣萬安：推廣運動
    陳時中嘆時間重回「不再接防疫指揮官」 蔣萬安酸：無所作為
    2022/10/14 09:59

    陳時中嘆時間重回「不再接防疫指揮官」 蔣萬安酸：無所作為

    2022臺灣女孩日：新世代情感世界座談
    嗆阿中防疫抉擇說 黃珊珊：都沒把人民放心裡
    2022/10/14 05:30

    嗆阿中防疫抉擇說 黃珊珊：都沒把人民放心裡
    哪裡比黃珊珊、陳時中強？蔣萬安：我年輕有活力
    2022/10/13 18:41

    哪裡比黃珊珊、陳時中強？蔣萬安：我年輕有活力

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    審計部指高端有多項缺失 蔣萬安再批陳時中
    2022/10/13 14:02

    審計部指高端有多項缺失 蔣萬安再批陳時中
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播