徐巧芯批陳時中這句英文講錯 反遭網狂酸「大型翻車現場」

陳時中向現場外國朋友問好。(圖翻攝自YouTube)

2022/10/14 12:31

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長參選人陳時中8月下旬與多名在台工作、生活的外國朋友相會,原本溫暖的談話,卻因一句「How are you going?」引起外界討論,除了有媒體大做文章,國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書酸:「有人可以幫我神翻譯一下嗎?」結果遭網友反嗆:「自曝其短」、「大型翻車現場」。

陳時中的YouTube頻道本月10日發布「國際事務局」影片,片中陳時中跟外國朋友打招呼,說的是「How are you going?」影片中的中文字幕翻譯為「大家好」,英文字幕則為「「How are you doing?」原本一句簡單的問候語,卻有媒體質疑用法有誤,徐巧芯也對此在臉書發文開酸。

徐巧芯說:「不能只有我看到XD 第一句問好就問人家 How are you “going” ,有人可以幫我神翻譯一下嗎?」對於有網友留言:「我真的有在影集聽過外國人講這句話啊」,徐巧芯還回嗆:「問說你要怎麼去某處的時候是 how are you going?By bus or by train 沒錯啊」。

徐巧芯的發言引起網友熱烈討論,紛紛留言回應:「我高中就在加拿大唸書了,加拿大也有”How are you going?”這種用法哦」、「How are you going 就是簡單問候語,連這都不懂還敢出來批評,我真是大開眼界」、「原來你的英文程度只知道How are you」、「大型巧芯翻車現場,太好笑了」。

PTT上則有網友貼出澳洲YouTuber介紹澳式英文的影片,內容提到「How are you going?」是常見的打招呼句子,不過也有網友質疑這個說法較少見,怕有意思混淆的問題,另有網友嗆徐:「專門玩些中文英文的小把戲,其實有點無聊且幼稚。」

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元在臉書「葉教授的國際事務學院」PO文表示:「How are you going = How are you doing = How are you = 你好嗎。」但就使用頻率來說,「How are you going」在美國比較少人用,是老牌的紐澳英文用法,而「How are you doing」算是比較casual,「How are you」則是最基本的使用句。

葉耀元表示,其他比較常見的「你好嗎」包括「How’s it going」或是「What’s up」,文末他感嘆:「不懂沒關係,但麻煩下評論的時候至少Google一下,以免貽笑大方。」

