徐巧芯批陳時中這句英文講錯 反遭網狂酸「大型翻車現場」

陳時中向現場外國朋友問好。（圖翻攝自YouTube）

2022/10/14 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長參選人陳時中8月下旬與多名在台工作、生活的外國朋友相會，原本溫暖的談話，卻因一句「How are you going？」引起外界討論，除了有媒體大做文章，國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書酸：「有人可以幫我神翻譯一下嗎？」結果遭網友反嗆：「自曝其短」、「大型翻車現場」。

陳時中的YouTube頻道本月10日發布「國際事務局」影片，片中陳時中跟外國朋友打招呼，說的是「How are you going？」影片中的中文字幕翻譯為「大家好」，英文字幕則為「「How are you doing？」原本一句簡單的問候語，卻有媒體質疑用法有誤，徐巧芯也對此在臉書發文開酸。

徐巧芯說：「不能只有我看到XD 第一句問好就問人家 How are you “going” ，有人可以幫我神翻譯一下嗎？」對於有網友留言：「我真的有在影集聽過外國人講這句話啊」，徐巧芯還回嗆：「問說你要怎麼去某處的時候是 how are you going？By bus or by train 沒錯啊」。

徐巧芯的發言引起網友熱烈討論，紛紛留言回應：「我高中就在加拿大唸書了，加拿大也有”How are you going？”這種用法哦」、「How are you going 就是簡單問候語，連這都不懂還敢出來批評，我真是大開眼界」、「原來你的英文程度只知道How are you」、「大型巧芯翻車現場，太好笑了」。

PTT上則有網友貼出澳洲YouTuber介紹澳式英文的影片，內容提到「How are you going？」是常見的打招呼句子，不過也有網友質疑這個說法較少見，怕有意思混淆的問題，另有網友嗆徐：「專門玩些中文英文的小把戲，其實有點無聊且幼稚。」

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元在臉書「葉教授的國際事務學院」PO文表示：「How are you going = How are you doing = How are you = 你好嗎。」但就使用頻率來說，「How are you going」在美國比較少人用，是老牌的紐澳英文用法，而「How are you doing」算是比較casual，「How are you」則是最基本的使用句。

葉耀元表示，其他比較常見的「你好嗎」包括「How’s it going」或是「What’s up」，文末他感嘆：「不懂沒關係，但麻煩下評論的時候至少Google一下，以免貽笑大方。」

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