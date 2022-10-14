陳時中嘆時間重回「不再接防疫指揮官」 蔣萬安酸：無所作為

國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照）

2022/10/14 09:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨接受節目《新聞面對面》專訪時坦言，防疫確實有許多困難，所做的每次決策一定都會有受害者，也讓他身上背滿箭靶，若時間拉回到2年前，他不會接任防疫指揮官。國民黨台北市長參選人蔣萬安今早被問起此事時大酸，陳時中被討厭不是因為他做什麼決定，而是因為他無所作為，政治完全凌駕防疫。

蔣萬安早上前往社子市場掃街拜票，出發前接受媒體訪問。媒體問到陳時中在《新聞面對面》專訪吐露真心話表示防疫讓他身上背滿箭靶，若再有一次疫情叫他接指揮官「我是不會接的」，還說萬華破口到死都會被拿出講。

蔣萬安說，陳時中一直沒搞清楚他為什麼被討厭、為什麼不被支持，不是因為他做什麼決定， 而是因為他無所作為。

蔣萬安批評，陳時中擔任防疫指揮官過去這段時間，對於疫苗採購過程百般阻擾，台北市民看到是他完全政治凌駕防疫，看到他為了要跟台北市長柯文哲鬥爭傷害許多台北市民，甚至在需要迫切疫苗時候，去擋慈濟、鴻海創辦人郭台銘，為高端鋪路，完全置人民性命健康於不顧。

蔣萬安說，疫情期間陳時中曾經說沒有任何人比他更迫切需要疫苗，照常理是如此，但實際上作為就是對疫苗百般刁難，還在立法院公然說謊，因此沒辦法讓人民理解、無法被人民接受，陳時中應該清楚給國人一個交代，他要清楚告訴大家，陳時中不是有所作為而是他無所作為，在人民最痛苦的時候阻擋疫苗採購，甚至錯置疫苗採購順序、延遲快篩試劑的購買，才會造成現在的困境。

對於高端疫苗被審計部指出有很多問題，陳時中昨說他已經離開衛福部，陳時中也為高端道歉，但稱打疫苗是避免生病，不是讓你出國？蔣萬安也酸說，「所以陳時中敢說高端是台灣之光嗎？」2月時候高端參與WHO團結疫苗試驗，陳時中說他與有榮焉，美國在議會審查都是全程錄影 但去年高端EUA審查為什麼不錄影。

蔣萬安還說，去年10月陳時中還說高端沒打完可以捐送給其他國家，但為什麼到最後幾乎沒辦法送出去，他鄭重要求陳時中給國人一個清楚的交代，這都是用公帑去買的疫苗、都是人民的血汗錢，不是雙手一攤跑來選台北市長，就可以逃避責任的。

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