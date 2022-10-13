怒轟馬英九「兩區論」 曹興誠：一中是國共製造的金光黨帆布袋

前聯電董事長曹興誠今晚上「筱君台灣plus」網路直播節目砲轟，「一個中國」是國民黨和共產黨製造出來的金光黨帆布袋，明明就是兩國，卻跟中共一起玩「一個中國」那一套，袋子拿起來國家主權沒有了，這是金光黨騙術，一定要嚴厲譴責。（翻攝直播）

2022/10/13 22:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九近日對外指稱，兩岸互不隸屬「違法違憲」，不論憲法或法律上，都認為兩岸是「兩個地區」，而不是兩個國家。前聯電董事長曹興誠今晚在「筱君台灣plus」網路直播節目砲轟，「一個中國」是國民黨和共產黨製造出來的金光黨帆布袋，明明就是兩國，卻跟中共一起玩「一個中國」那一套，袋子拿起來國家主權沒有了，這是金光黨騙術，一定要嚴厲譴責。

曹興誠今天說，台灣必須跟世界說明是「兩國」，台灣的國防要建立在兩國論上，並爭取國際支持兩國。兩國的話，中國攻打台灣就是侵略，台灣也要避免使用「一個中國」，以免被中共混淆現實及取得攻打台灣的合法性。

曹興誠指出，如果繼續混淆台灣是中國一部分，稱台灣這塊領土是中國可以管轄的，台灣就會非常危險。美國的一中政策是認為新疆、西藏是中國的，不會去分裂其國土，但美國認為台灣並不是中國的，所以美國眾議院議長裴洛西來台對台灣幫助很大，凸顯外國政要訪台不須經過中國核准。

「一定要主張是兩國，中國打台灣就是侵略！」曹興誠強調，台灣各界一定要嚴厲譴責「一個中國」，並高唱兩國論，因為「一個中國」是國民黨和共產黨製造出來的金光黨帆布袋，明明就是兩國，卻跟中共一起玩「一個中國」那一套，袋子拿起來國家主權沒有了，所以這是金光黨騙術，一定要嚴厲譴責。

曹興誠形容，世界上就是中華民國和中華人民共和國「兩國」，如果說只有「一中」，那是在說鬼啊！就像他和王定宇都是各自獨立的人，不能說這兩人同屬另一個人，要從這邊開始去拆穿這些騙術。

曹興誠談及，馬英九說根據一中憲法，好像講得很有道理，但這是徹底的法匠。馬英九可能不知道美國第三任總統湯瑪士．傑弗遜（Thomas Jefferson）是獨立宣言主要撰稿人，也是美國民主黨創黨元老，在美國開國聖賢之列是最聰明博學的。

曹興誠質疑，傑弗遜主張憲法及法律應該每19年就要更新一次，因為法律是為了活著的人制定的，「不是死人設的法律來限制活人」，馬英九不知道是什麼名校畢業的，連這基本的道理都不懂，整天在那一中憲法，「那是死人制定的，也不知道死了多久」，為何一中憲法可以限制我們的生存發展？

他強調，一中憲法就是兩個之中要消滅一中，因為二減一等於一，這是不折不扣的戰爭憲法，一中憲法會逼死2300台灣人去跟中國14億人進行「內戰」，這麼愚蠢的憲法，當然必須要修改拿掉。但國民黨卻認為一中憲法不能改，應該去讀傑弗遜理念，亦即憲法應該隨著每個世代與時俱進，而不是做鬼的人制定的憲法來干預活人。

「怎麼可以鬼憲法限制我們，要做人嘛！不要去當鬼！」曹興誠說，國民黨講一個中國領土不可分割，但統一根本是違反人類文明潮流，台灣現在是站在「總統直選」、「二戰後各國紛紛獨立」兩個對的世界潮流上，小國才是幸福的指標，反觀中國一直走在錯誤道路，堅持極權專制，還出現「清零」這麼愚蠢的政策。

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