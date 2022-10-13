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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊、蔣萬安新創政見 美女議員批一個撒錢、一個抄中央

    台北市議員許淑華批評，黃珊珊設基金、提高補助、擴項目，根本是漫天撒錢，蔣萬安則是抄襲中央政策「交作業」。（資料照）

    台北市議員許淑華批評，黃珊珊設基金、提高補助、擴項目，根本是漫天撒錢，蔣萬安則是抄襲中央政策「交作業」。（資料照）

    2022/10/13 20:04

    〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨公布新創政見，延續台北市長柯文哲的天使基金計劃，將推動5年50億元投資新創事業，但台北市議員許淑華批評，黃珊珊設基金、提高補助、擴項目，根本是漫天撒錢，蔣萬安則是抄襲中央政策「交作業」，應增訂投資回收機制、讓新創補助具主題性。

    許淑華表示，藍、白根本打假球，檢視黃珊珊、蔣萬安的新創政見，黃珊珊的政見根本是漫天撒錢，新創基金毫無目標，投資也沒有回收機制；蔣萬安則是把中央行之有年的新創政策，改成台北市，抄中央就想交作業，暴露蔣萬安的「矽谷律師經驗」，只是過水。

    許淑華認為，台北市作為台灣國際首都，新創政策應該更聚焦，並擔任政策領頭羊，她建議應聚焦主題性新創，補助熱門領域建立生態系，針對國際資金的「熱門領域」或台灣強項進行補助，讓新創產生群聚效益及人才庫的互相流通，延伸形成產業生態系，而非消耗預算式的齊頭補助。

    許淑華指出，新創補助應建立風險評估及回收機制，市府應聘請專業經理團隊，營運新創基金，並建立風險評估及回收機制，不能漫無目的撒錢，只是養出許多補助型公司。

    許淑華建議，如果沒有辦法聘請足夠專業的人士建立審查機制，初期不如與Google、AWS等私人企業，或台大、台科大等頂尖大學的育成中心，合作新創投資，培育經理人才，再逐步建立基金機制及擴大規模。

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