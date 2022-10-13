9旬老翁騎單車跌倒起不來 熱心警即刻救援送到家

老翁跌坐地上後無力起身。（記者王冠仁翻攝）

2022/10/13 20:17

〔記者王冠仁／台北報導〕95歲賴姓老翁騎單車外出，但途中忽然身體不適、失去重心從單車上跌坐路面，他跌倒後無法再度起身、坐在路面上，路過民眾發現向警方求援。轄區警方獲報趕到現場，以巡邏車護送他返家，另名員警則幫忙把單車遷回其住處，令老翁相當感激。北投分局今天公開員警的熱心舉動，也呼籲民眾家中如有年邁長輩，應多加留意照料其生活，切莫讓長者獨自一人外出。

警方表示，賴姓老翁日前早上9時許，從台北市住家騎單車外出，行經北投區大業路與豐年路口時，疑因身體不適、重心不穩，從單車上跌坐路面。路過民眾發現他異狀，擔心發生意外，通報轄區警方。

北投分局長安派出所警員陳建銘、蔡丞越獲報前往，由於當時路上車流量大、險象環生，警方開啟警車警示燈，示意道路後方車輛注意；員警再檢視賴身體狀況，發現他無明顯外傷、意識清楚卻無力起身，但他無礙不願就醫。員警經詢問出賴的身分資料，發現其住家就在附近。

員警擔心賴的身體狀況，便以巡邏車載老翁返家，並由陳員牽著老翁的單車一併送回住處，其家人見警方上門、得知賴的情況，對警方的熱心協助十分感謝。

北投分局呼籲，民眾應留意家中長者的情況，切莫讓其單獨出門，避免發生意外。

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