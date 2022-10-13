蔡壁如論文被認定抄襲 議員：柯文哲也應出面說明並道歉

民眾黨立委蔡壁如碩士論文被德明財經科大認定確實違反學術倫理事實，碩士學位確定撤銷。（資料照）

2022/10/13 19:43

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如碩士論文被德明財經科大認定確實違反學術倫理事實，碩士學位確定撤銷，民進黨台北市議員陳怡君表示，蔡壁如2019年獲得德明財經科大碩士學位，那年剛好是民眾黨黨主席柯文哲提名蔡壁如為不分區立委的時候，柯文哲應該出面說明並道歉。

南漂遷居高雄市的前桃園市議員王浩宇今年8月中透過臉書披露網友提供、關於蔡壁如在德明財經科技大學資管碩士論文疑似抄襲，許多段落與坊間雜誌的文章內容一致，進而向德明科大檢舉，如今德明財經科大認定確實違反學術倫理事實，碩士學位被撤銷。

民進黨議員許淑華表示，蔡壁如曾說專業問題交給專業判斷，學校該怎麼做就怎麼做，如今確實德明科大遵照蔡壁如的意願處理，專業判斷就是抄襲沒錯，才於以撤銷學歷，新竹市長參選人、立委高虹安也應該要比照辦理，交由專業判斷。

陳怡君表示，蔡壁如2019年才獲德明財經科技大學資訊管理系碩士學位，抄襲的那年正好是柯文哲提名不分區立委，柯文哲難道不用出來說明並道歉嗎？還是柯文哲跟蔡璧如在碩士論文上早已預謀快速取得學位？請柯文哲出來面對說明並道歉！

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