蔡壁如抄她臉書被認證 簡舒培：是否就是柯文哲說的Ugly

簡舒培今表示，先前蔡壁如死不認錯，如今被德明財經科技大學認證抄襲，應該出面道歉、並辭掉立委給民眾交待，展現負責任的態度。（資料照，記者楊心慧攝）

2022/10/13 20:13

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〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如碩士論文被德明財經科大認定確實違反學術倫理事實，碩士學位確定撤銷，由於蔡壁如涉嫌抄襲的內容，除坊間雜誌外，有一段還被網友抓包是抄民進黨台北市議員簡舒培的臉書PO文，簡舒培今表示，先前蔡壁如死不認錯，如今被德明財經科技大學認證抄襲，應該出面道歉、並辭掉立委給民眾交待，展現負責任的態度。

南漂遷居高雄市的前桃園市議員王浩宇今年8月中透過臉書披露網友提供、關於蔡壁如在德明財經科技大學資管碩士論文疑似抄襲，許多段落與坊間雜誌的文章內容一致，甚至一段竟與簡舒培2018年在臉書發文內容一字不差，進而向德明科大檢舉。

簡舒培批評，一狗票抄襲的Ugly政治人物就是蔡壁如，蔡壁如論文抄她臉書內容，結果還死不認錯，柯文哲在她質詢時，還反嗆：「妳有唸碩士班嗎？妳知道論文要怎麼寫嗎？」

簡舒培指出，柯文哲當初還瞎挺蔡壁如，如今德明財經科技大學認定蔡壁如的碩士論文，確有違反學術倫理並通過撤銷學位，抄襲臉書文當論文，蔡壁如、柯文哲不用道歉嗎？

簡舒培認為，身為立委以抄襲論文騙取碩士學位，應負起責任，辭掉立委給民眾交待，被認證抄襲，應要展現負責態度。

簡舒培也問柯文哲，身為過去的大學教授，之前連蔡壁如是不是抄襲都不敢認定，現在德明都認定蔡壁如論文抄襲，愛將蔡壁如是否就是柯所說Ugly的政治人物，是否要求蔡壁如辭職不分區立委，以示負責，還是繼續雙標？

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